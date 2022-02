Podle MOV nebyla poslední členka štafety vybraná kvůli ujgurskému původu

Peking - Výběr čínské běžkyně na lyžích Dinigír I-La-Mu-Ťiang, která byla spolu s biatlonistou Čao Ťia-wenem poslední členkou štafety s olympijskou pochodní při pátečním slavnostním zahájení her v Pekingu, nesouvisí podle Mezinárodního olympijského výboru s jejím původem. Dvacetiletá I-La-Mu-Ťiang patří k ujgurské menšině, za jejíž potlačování Čínu kritizují lidskoprávní organizace.

"Je to sportovkyně, která tu závodí, jede už dnes. Má na to plné právo bez ohledu na to, odkud pochází. Stejně tak má plné právo účastnit se všech ceremoniálů," řekl mluvčí MOV Mark Adams. "Slavnostní zahájení vymýšlí organizační výbor, my se na něm podílíme jen do jisté míry," dodal.

Podle čínských pořadatelů se výběr posledních členů štafety, kteří si předávali pochodeň na Národním stadionu, řídil výhradně jejich datem narození tak, aby byly zastoupeny všechny dekády od 90. let až do prvních deseti let nového milénia. S tím však nesouhlasí řada odborníků na národnostní menšiny.

Rodačka z Altaje, které leží v ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiangu, původně začínala s atletikou. Běhu na lyžích se I-La-Mu-Ťiang závodně věnuje od roku 2017, o dva roky později se díky druhému místu v pekingské Grand Prix stala první čínskou medailistkou v mezinárodním běžeckém závodu.

Kvůli čínským represím vůči muslimským Ujgurům, Tibetu a omezování svobod v Hongkongu řada zemí v čele se Spojenými státy americkými ohlásila diplomatický bojkot her a nevyslala do Pekingu své vrcholné politické představitele. Na druhou stranu se někteří zahraniční hosté včetně ruského prezidenta Vladimira Putina pátečního slavnostního zahájení zúčastnili. Čína všechna obvinění odmítá.