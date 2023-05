Podle médií neměli hokejisté proti USA šanci, spekuluje se o Jalonenovi

Praha - Titulkem "Bez šance" shrnuje deník Sport názor většiny českých médií na čtvrteční vyřazení hokejistů na mistrovství světa po čtvrtfinálové porážce 0:3 s USA. Národní tým podle nich předváděl na šampionátu v Rize a Tampere pouze průměrné výkony, jejichž výsledkem bylo osmé místo, nejhorší výsledek v historii. Okamžitě se také začalo spekulovat o budoucnosti trenéra Kariho Jalonena.

"Tvrdý náraz. Přímý direkt. Národní tým ve čtvrtfinále mistrovství světa neměl šanci a po bezkrevném výkonu podlehl americkému výběru 0:3. Obhajoba loňského bronzu? Na to zapomeňte, soupeř měl zápas pevně pod kontrolou," napsal Sport.

Aktuálně.cz označilo čtvrteční porážku se Spojenými státy, pro něž český tým podle něj představoval jen sparingpartnera, za debakl. "Ne výsledkový, ale herní. Tak špatné čtvrtfinále MS čeští hokejisté snad nikdy neodehráli. Šeredně se mýlili ti, kteří v loňském bronzu spatřili návrat mezi velmoci," napsal internetový deník.

Právo připomíná špatnou produktivitu týmu v duelech proti silným soupeřům: v posledních třech zápasech proti Švýcarsku, Kanadě a USA skórovali Češi dohromady jen třikrát. "Ofenziva v duelech proti silným celkům byla bezzubá, což dokládá i první třetina s USA. Na střely to bylo 11:2 pro soupeře, protože Čechům dělalo potíže americké napadání i soupeřovo rychlostní pojetí. Pod tlakem se zbavovali puků, častokrát ho jen bezmocně vyhazovali z pásma či naivně nastřelovali dopředu. A vyjma pár minut ve druhé třetině Spojené státy dominovaly, nedaly Čechům ani naději na šance," uvedl list.

Média také připomínají, že nejhoršího výsledku v historii dosáhl tým navzdory tomu, že na turnaji kvůli invazi na Ukrajinu nestartovala tradiční hokejová velmoc Rusko. "Mistrovství se hraje bez válčících Rusů. Ani ostatní favorité, snad vyjma včera senzačně vyřazených Švýcarů, neposkládali na svoje poměry a možnosti exkluzivní výběry. I Češi byli průměrní. Umístili se v průměru. Na turnaji průměrných, který skončil nejhorším výsledkem národního týmu v dějinách," píše Mladá fronta DNES.

Tisk si všímá i výroku majitele pardubického klubu Petra Dědka, jenž bezprostředně po zápase na twitteru napsal: "Je čas pro návrat českého trenéra." Ožily tak spekulace, že kouč Jalonen nemá pevnou pozici v očích svazového prezidenta Aloise Hadamczika a navzdory platné smlouvě u národního týmu příští rok na domácím mistrovství světa už být nemusí.

"Nad setrváním finského kouče Kariho Jalonena na české reprezentační lavičce visí otazník. Smlouvu má sice do 31. května 2024, ale... Když Česku zařídil po nekonečných deseti letech medaili z MS, fanoušci pro něj žádali metál. Tak nějak se přehlíželo, že nabušený tým s devíti posilami z NHL na čele s čarostřelcem Pastrňákem porazil ze silných protivníků jen dvakrát Američany, jinak to taková sláva nebyla. A letos? Děs! Ani jedno vítězství proti top týmům, k tomu ostuda s Lotyši..." napsal deník Blesk.

Podle deníku Sport by ale Jalonen měl dostat šanci dodržet smlouvu bez ohledu na hlasy volající po českém trenérovi na MS v Česku: "Je to předsudek, který neobstojí. Nejde přece o národnost. Nebo o ukojení ega hokejových šéfů. O ukázání ramen v zákulisí. Ale o odbornost. A i když se mistrovství světa nepovedlo, Jalonen pořád má českému hokeji co dát. A měl by dostat prostor i za rok."

MF DNES v komentáři nazvaném "Čech by to zvládl líp?" na toto téma tvrdí, že čtvrtfinále bylo pro současný tým nejspíš maximem. Klade si otázku, zda by s ním dopadl jiný trenér lépe. "Hrál by líbivěji? Zřejmě ano. Dopadl by lépe? Těžko, asi ne. To se nejspíš jeví jako nejsmutnější zjištění letošního mistrovského turnaje. Po několika záblescích světlejších zítřků se vrátila skepse, že svět zase donedávna uznávané hokejové fabrice frnkl," píše deník.