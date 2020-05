Podle Kuby platí na covid-19 látka interferon

Havana - Komunistická Kuba sází na svůj biotechnologický sektor, který prosadil její bývalý revoluční vůdce Fidel Castro. Ten by mohl poskytnout zemi výhodu v globálním soutěžení o to, kdo najde efektivní léčbu na nemoc způsobenou novým koronavirem. Kuba propaguje obzvláště interferon, jehož je výrobcem. Je to antivirová látka, která posiluje imunitní systém, píše agentura Reuters.

Kuba tvrdí, že je úspěšná v léčbě nového koronaviru doma a v Číně, a že už 80 zemí projevilo zájem o nákup jejího interferonu alfa 2b. Vláda doufá, že její interferon a další přípravky, které vyvíjí, poskytnou podporu churavějící kubánské ekonomice.

"Máme dobré produkty, jako je interferon alfa 2b, které vyvážíme a které nám otevírají možnosti," řekl nedávno v televizi ministr obchodu Rodrigo Malmierca.

Interferony se už dlouho používají po celém světě na léčbu horečky denque, rakoviny a žloutenky typu B a C. Studie v době epidemie nemoci SARS v roce 2003 naznačily, že interferony by mohly být užitečné i proti koronavirům.

Havana uvádí, že Čína, kde se pandemie objevila loni, zahrnula interferon do svých pokynů pro léčbu covidu-19, tedy nemoci způsobené novým koronavirem. Jedním z interferonů, který použila, byl ten, který vyrobil kubánsko-čínský společný podnik Changheber.

Interferony však mohou mít vážné vedlejší účinky, pokud se podávají v obvyklých formách, což jsou injekce nebo infuze. Některé z nich mohou být stejné jako příznaky covidu-19, například horečka a dýchací potíže.

Kuba tvrdí, že léčila téměř všechny své pacienty injekcemi interferonu a věří, že tento lék jí pomohl dosáhnout nižší úmrtnosti, která na 1804 případů v zemi činí 4,1 procenta, zatímco průměr pro zbytek Ameriky je 5,9 procenta. Také test uskutečněný v nemocnici Tchaj-che v čínské provincii Chu-pej v době vrcholu epidemie v regionu naznačil, že novější způsoby podání interferonu mohou pomoci zvládnout šíření viru a dokonce zabránit nákaze s menším počtem vedlejších účinků. Žádný z téměř 3000 zdravotníků, kteří používali interferon v podobě nosních kapek, se nenakazil novým koronavirem, uvádí se v neformální zprávě o studii, do které měla možnost agentura Reuters nahlédnout. Podle čínských vědců zahrnovala studie více než 50 lidí s vysokou expozicí vůči nakaženým pacientům. Při testu však nebyla použita speciálně kubánská verze interferonu alfa a nebyla zveřejněna v hodnověrném zdravotnickém časopise.

Jiná studie v nemocnici ve Wu-Chanu ukázala, že pacientům s covidem-19, kteří inhalovali interferon, se rychleji zlepšili respirační potíže a jejich krev se vyčistila od viru rychleji než pacientům, kteří interferon nedostali. K potvrzení účinků jsou však nutné kontrolní studie a nyní se po celém světě dělají desítky studií týkajících se interferonu.

Kuba ale na výsledky studií nečeká. Už začala používat interferonové nosní kapky jako prevenci infekce u zdravotnických pracovníků.

Interferon byl v 70. a 80. letech považován za potenciálně zázračný lék a na Kubě má speciální místo. Castro po revoluci v roce 1959 upřednostnil zdravotnictví a vzdělání a často se zajímal o vědecký vývoj. Poslal proto kubánské vědce do zahraničí, aby studovali tamní výrobu. Vědci tak rychle přišli na to, jak lék vyrobit doma. Přípravek byl úspěšně použit po vypuknutí horečky denque v roce 1981. Tehdy začal kubánský biofarmaceutický sektor skutečně růst, navzdory překážkám, které pro něj představovalo americké obchodní embargo.

Kuba nyní vyrábí většinu léků, které se tam používají. Více než 300 produktů zároveň vyváží do více než 50 zemí, což se týká i terapeutické vakcíny na rakovinu plic nazvané CIMAvax. V současnosti má 21 výzkumných center a 32 firem zaměstnávajících 20.000 lidí. Zastřešuje je státní podnik BioCubaFarma. Podle posledních dostupných oficiálních údajů z roku 2016 získala země z vývozu léků 442 milionů USD (11,2 miliardy Kč), což bylo více než z vývozu cukru, rumu nebo tabáku.

Příznivci kubánského úspěchu tvrdí, že Kuba tak vyvrací tvrzení, že pro inovace ve farmaceutickém a biotechnologickém odvětví je nutná konkurence na volném trhu. Skeptici se zase ptají, zda je odvětví financované převážně státem opravdu ziskové a zda vzhledem k finančním problémům Kuby může vzkvétat. V posledních letech nebyla Kuba schopna vyrobit dostatek léků, aby plně uspokojila domácí poptávku.

Pandemie by ale pro toto odvětví mohla představovat jedinečnou příležitost, aby si vylepšilo pověst a získalo tvrdou měnu. Prezident společnosti BioCubaFarma Eduardo Martínez minulý týden představil řadu léků, které Kuba testuje a vyvíjí na posílení imunitního systému proti nemoci covid-19 a které mají zabránit zhoršení symptomů a pomoci k uzdravení. Vyvíjí také vlastní verzi léku Kaletra na HIV od americké společnosti AbbVie, který se testuje na covid-19 v kombinaci s dalšími léky, včetně interferonu.

