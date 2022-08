Podle Kremlu brání provozu Nord Streamu 1 pouze západní sankce

Moskva - Provozu plynovodu Nord Stream 1, který je hlavní trasou ruského plynu do Evropy, brání pouze západní sankce a s nimi spojené technologické problémy. Dnes to podle agentury Reuters řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ruský plynárenský gigant Gazprom dříve oznámil, že přeruší dodávky tímto plynovodem od středy na tři dny. Zdůvodnil to nutnými údržbovými pracemi.

Evropská unie obviňuje Rusko z používání dodávek plynu jako ekonomické zbraně, což Moskva popírá. Peskov řekl, že Rusko je připraveno splnit své závazky ohledně vývozu plynu, ale západní sankce brání údržbě a vracení zařízení plynovodu.

Po skončení údržby by měly dodávky do Evropy činit 33 milionů metrů krychlových plynu denně, což odpovídá zhruba 20 procentům denní kapacity. Na tuto hodnotu Rusko snížilo dodávky do Německa již před několika týdny.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck v pondělí uvedl, že Rusko podle něj po oznámené odstávce už dodávky plynu do Německa neobnoví. To zvyšuje tlak na Evropu, která se snaží naplnit před zimou plynové zásobníky.