Podle konopného klastru by měly produkty s CBD být tradiční potraviny

Praha - Výrobky s obsahem extraktů CBD z konopí by měly být klasifikovány jako doplňky stravy, nikoliv jako psychomodulační látky. Měly by se proto řídit legislativou pro potraviny. Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci Českého konopného klastru CzechHemp, který sdružuje neziskové nebo vzdělávací organizace. Argumentuje také tím, že konopné extrakty se vyrábí tradičními metodami, a neměly by proto být zařazeny mezi takzvané nové potraviny, které vyžadují registraci u Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Ministerstvo zemědělství letos chtělo zakázat produkty obsahující CBD, které se prodávají jako potraviny nebo doplňky stravy. Zatím k tomu ale nepřistoupilo.

Nové potraviny se podle evropské legislativy nekonzumovaly běžně před rokem 1997. František Švejda z konopného klastru uvedl, že získat schválení na nové potraviny představuje pro firmy náklady až v nižších stovkách tisíc eur. Poznamenal, že první přihlášky poslaly firmy před devíti lety, ale celý proces se nikam neposunul. "Konopné odvětví je v nejistotě, protože nevíme, co se bude dít dál," řekl. Uvedl také, že je výrazný rozdíl mezi syntetickými kanabinoidy, jako je například HHC. "CBD je bylinkářský produkt," doplnil.

Výkonná ředitelka Evropské asociace technického konopí (EIHA) Lorenza Romaneseová uvedla, že hlavní změna v evropské legislativě nastala v roce 2019, kdy Evropská komise rozhodla, že všechny extrakty jsou nové potraviny. "My s tím nesouhlasíme," řekla. Poukázala na to, že podle asociace jsou konopné extrakty historicky součástí stravy, jde například o semena, ze kterých se dělá olej. "Olej z konopných semen patřil k nejvíce konzumovaným olejům v celé Evropě," doplnila. Uvedla také, že podle asociace existuje velké množství vědeckých důkazů, které poukazují na to, že nízká koncentrace nemá žádné dopady na zdraví lidí.

EIHA podala na ministerstvo zemědělství podnět ke konzultaci statusu potravin s konopným extraktem. Odpověď by měla dostat do konce listopadu.