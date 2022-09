Podle Jemelky si Plzeň nemůže připouštět, že ve skupině LM nezíská ani bod

Plzeň - Plzeňský fotbalista Václav Jemelka po domácí porážce 0:2 s Interem Milán ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů ocenil kvalitu a zkušenost italského favorita. Podle reprezentačního obránce si Západočeši nemohou připouštět, že v nabité skupině C, kterou minulou středu odstartovali debaklem 1:5 v Barceloně, zůstanou na nule. Jemelka se chce o první body pokusit v příštím utkání elitní soutěže 4. října na stadionu dalšího giganta Bayernu Mnichov.

"Papírově možná Inter byl nejslabší soupeř, ale dneska tady předvedl, že na hřišti nejslabší soupeř není. Prvních 20 minut nás vůbec nenechali nadechnout, hráli dobře, potom dali gól. Velmi silný soupeř. Nemůžeme si pouštět do hlavy, že tam bude svítit nula. Musíme jít dál, oklepat se z toho a zkusit urvat body jinde," řekl Jemelka novinářům.

Vítězství milánského mužstva režíroval útočník Edin Džeko, který ve 20. minutě otevřel skóre a v 70. minutě připravil druhou branku pro Denzela Dumfriese. Bosenský reprezentant vstřelil Plzni desátý gól v devátém soutěžním utkání, předtím se proti Viktorii trefil i v dresech Teplic, Manchesteru City a AS Řím. "Je to skvělý útočník, očekávají se od něho góly a on je dává. Plzeň je pro něho asi oblíbený soupeř. Bohužel, je strašně těžké ho bránit," prohlásil Jemelka.

Domácí Pavel Bucha byl vyloučen v 61. minutě za faul na Nicola Barellu. Švýcarský sudí Sandro Schärer nejprve plzeňskému záložníkovi udělil žlutou kartu, ale po konzultaci s videorozhodčím a kontrole na monitoru ji změnil na červenou. "Bohužel VAR rozhodl takhle," podotkl Jemelka.

"Byli dominantní, i když jsme byli v jedenácti. Potom v deseti je to už strašně těžké. Nevzdali jsme to a snažili se jim to znepříjemňovat. Oni kvalitně drží balon, ani nemusí jít dopředu, jen nás nechají běhat. Bylo vidět, že to je zkušený a velký tým. Hráli, co potřebovali," doplnil sedmadvacetiletý stoper či krajní bek.

Po reprezentační pauze se úřadující čeští šampioni představí v Mnichově, kde v roce 2013 ve skupině Ligy mistrů s Bayernem utrpěli debakl 0:5. "Nemůžeme tam jet s tím, že nám bude na kontě svítit nula. Budeme se snažit na ně připravit a zkusíme je zaskočit. Bude to obrovsky těžké, ale nic jiného nám nezbývá, než bojovat," uvedl Jemelka.

"Na zápas se strašně těším. Očekávám velký kotel, doufám, že tam dorazí hodně Plzeňáků, protože je to blízko. Bude to skvělý zápas a já doufám, že se popereme o body," dodal olomoucký odchovanec.