Podle Jalonena zápas se Švédskem rozhodly dvě černé minuty

České Budějovice - Trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen uvedl, že dnešní zápas turnaje Karjala se Švédskem rozhodly dvě černé minuty. Národní tým v Českých Budějovicích podlehl soupeři 1:4. První černou minutou trenér nazval situaci v úvodu druhé třetiny, kdy Švédové za stavu 0:0 v rozmezí několika desítek vteřin dvakrát skórovali. Druhá černá minuta pak podle něj nastala v úvodu třetí třetiny. Český tým sice snížil na 1:2, ale vzápětí přidal soupeř třetí branku.

"Šlo o příliš snadné góly, které jsme soupeři dopřáli. Rozhodly naše chyby, špatná komunikace," řekl Jalonen po zápase novinářům. Dodal, že u svých svěřenců postrádal rychlejší přihrávky. "Trvalo nám to. Švédové nám hodně puků sebrali z hokejek proto, že jsme byli pomalí v rozhodování," řekl trenér české reprezentace. Podle něj národní tým zatím neměl ani dost prostoru na nácvik přesilových her. "Věnovali jsme se jim dvakrát krátce v tréninku, rovnou jsme šli do zápasu," řekl.

Utkání se Švédskem bylo kuriózní kvůli tomu, že ve druhé třetině rozhodčí duel na 50 minut přerušili. Důvodem byla prasklina v ledu. Jalonen už ve své kariéře podobnou situaci zažil. "Když jsem trénoval Finy, udála se podobná věc rovněž v zápase se Švédy. Tehdy se utkání nedohrálo, tak jsem rád, že to se tentokrát nestalo," řekl.

Pořadatelům se podařilo led v Českých Budějovicích upravit, proto dnešní zápas mohl pokračovat. Byť hokejisté na rozhodnutí čekali několik desítek minut v kabinách. "Mluvili jsme s hráči, nabádali jsme je k tomu, ať jsou pořád stejně aktivní. Postupně se přestávka prodlužovala, nikdo nevěděl, jak dlouhá bude. Museli jsme být připravení kdykoli začít zase hrát," řekl. Jalonen dodal, že nejhorší byla pauza pro brankáře. "Padesát minut seděli a čekali. Měli to těžší než hráči," řekl finský kouč.

Přesto si stále přál, aby utkání pokračovalo. I když musel kalkulovat i s variantou, že kvůli závadě skončí po necelé polovině. "Byla možnost, že se vůbec nedohraje, což se ale nestalo," uvedl. Dodal, že celkově kvalita ledu nebyla na nejvyšší úrovni. "V hale bylo velké teplo. Tohle se prostě stává, to je život," řekl Jalonen.

Národní tým se v pátek přesune do Finska, kde jej čekají další zápasy turnaje Karjala. Češi se utkají s domácím výběrem a se Švýcary. Jalonen uvedl, že zatím neví, jaké změny v sestavě udělá. "Je ale jasné, že tu máme pět lajn a příště dostanou šanci hráči, kteří teď nehráli," řekl.

Chlapík: zápas ovlivnily dva rychlé góly Švédů

Dva rychlé góly Švédů v úvodu druhé třetiny ovlivnily podle českého útočníka Filipa Chlapíka dnešní zápas hokejového turnaje Karjala v Českých Budějovicích. Právě Chlapík byl autorem jediné trefy domácího týmu.

"Za gól jsem šťastný, ale vždycky mě štve, když prohrajeme. Po dvou rychlých gólech, které jsme dostali, jsme sice snížili, ale hned potom zase Švédové přidali třetí gól. My jsme také měli šance, ale neproměnili je," řekl Chlapík novinářům. Ale právě útočník Sparty byl jediným hráčem národního týmu, který příležitost využil. Ve 41. minutě se u mantinelu uvolnil s pukem a vystartoval ke švédské brance. "Viděl jsem, že se to tam otevřelo, hodil jsem to na bránu a padlo to tam," uvedl český reprezentant.

Přestože Švédové nastoupili pod novým trenérem Samem Hallamem, útočníka Sparty nijak nepřekvapili. "Já si myslím, že oni vždycky hrajou takový technický styl. Můj pocit je, že pokaždé je to z jejich strany podobné," uvedl Chlapík.

Podle něj byla ale mnohem více svízelná nejistota kolem toho, zda se zápas dohraje. Rozhodčí utkání ve druhé třetině kvůli prasklině v ledu přerušili na zhruba 50 minut. "Nikdy jsme to nezažil, bylo to nepříjemné, ale pro oba týmy to bylo stejné, takže si na to nemůžeme moc stěžovat," uvedl.

Hráči nejprve chvíli zůstali na ledě a čekali, co se bude dít. Poté, když se závada na ledě ukázala jako složitější a její oprava zabere víc času, zamířili hokejisté do kabin. "Bavili jsme se mezi sebou, co z toho vznikne. Vždycky po 15 minutách jsme se dozvěděli nové informace. Já osobně jsem měl chuť to dohrát. Je to zápas za národní tým, a kdyby se zrušil, tak by mě to moc mrzelo," řekl Chlapík.

S definitivním rozhodnutím o pokračování zápasu přišel do kabiny reprezentační kapitán Roman Červenka. Hráči se tak po padesátiminutové přestávce opět museli dostat do tempa. "Bylo to nepříjemné, ale ta pauza byla stejně dlouhá pro oba týmy," uvedl reprezentační útočník, který se nyní s národním týmem přesune do Finska, kde se Češi v dalších zápasech turnaje Karjala utkají s domácím výběrem a Švýcary.

Hnilička: Chtěli jsme pokračovat, ale bezpečnost hráčů byla na prvním místě

Jen málo chybělo k tomu, aby úvodní zápas českých hokejistů v nové reprezentační sezoně zůstal kvůli potížím s ledovou plochou nedohraný. Díra v ledu českobudějovické Budvar arény se po přerušení v čase 27:16 zdála být dlouho až příliš velkým problémem k vyřešení. Zástupci českého týmu toužili i s ohledem na více než šest tisíc diváků v hledišti pokračovat. A nakonec se dočkali, jenže s hodinovým zpožděním.

"Odloupl se poměrně velký kus ledu, což způsobilo, že v tom hráčům uvázla brusle. Celou dobu se diskutovalo o tom, jestli pokračovat. Největší téma bylo bezpečí hráčů. Rozhodčí svolali kapitány a manažery mužstev. Měli jsme plný dům, i kvůli divákům jsme nechtěli zápas přerušit. Pořád zaznívalo, aby se ale nestalo nic hráčům. To bylo na prvním místě. Nakonec se ledařům povedlo led nějak zachránit, aby zápas mohl pokračovat," popsal novinářům manažer reprezentačního týmu Milan Hnilička.

Trhlina v ledu byla podle jeho popisu zpočátku hodně hluboká. "Asi na půlku nože (brusle) v oblasti oblasti zhruba osm na patnáct centimetrů, hned u mantinelu. Bylo to nepříjemný, ale nebylo to v dráze, kde hráči nejvíc jezdí. Byla to nebezpečná díra, proto jsme chtěli, aby to za hráče posoudili kapitáni. Dával se tomu čas, nahrnul se tam led. Použily se různé přípravky jako keleny, které urychlovaly chlazení. Zafungovalo to," uvedl Hnilička.

Právě hráči - potažmo kapitáni obou týmů Roman Červenka a Linus Johansson - měli prý také největší slovo při rozhodování o osudu utkání. "Hlavně šlo o ně, zkoušeli do toho nožem zajet. Ze začátku to bylo měkčí, ale pak už se podařilo led zpevnit. Udělala se krusta, nebylo to hladké, ale hráči se nepropadali. A kdyby Švédi dál hrát nechtěli? Nechtěl bych spekulovat, ale kdyby řekli ne, nic by nám nezbývalo. Johansson nebyl ze začátku spokojený. Když však viděl, jak ledaři na tom zapracovali, oba kapitáni se shodli, že je to v pořádku," připomněl Hnilička.

Jaký by byl přesně osud zápasu, kdyby musel být předčasně ukončen, ale úplně přesně nevěděl. "Rozhodoval by direktoriát Karjaly. Nejpravděpodobnější by se asi jevilo ukončit zápas za stavu 0:2. Nikdo z nás to nezažil, já za celou kariéru ani jednou. Trenér (Kari Jalonen) měl s něčím takovým zkušenost pár let zpět. Nebyla to běžná situace," připustil Hnilička.

Komunikace s Johanssonem se zdála být zpočátku jen málo nadějná na pokračování. "Řešili jsme, jestli je to hratelný. Nejdřív byla ta díra velká a hlavně hrozně hluboká, i ten sníh se pak propadl. Ale když jsme tam pak jeli podruhé, tak už to bylo lepší a říkal, že je to v pohodě. Chtělo to asi jen ten čas kvůli tomu, aby to zamrzlo," podotkl Červenka.

"Nikdy jsem to nezažil, bylo to nepříjemné, ale pro oba týmy to bylo stejné, takže si na to nemůžeme moc stěžovat," uvedl další český útočník Filip Chlapík. "Bavili jsme se mezi sebou, co z toho vznikne. Vždycky po patnácti minutách jsme se dozvěděli nové informace. Já osobně jsem měl chuť to dohrát, je to zápas za národní tým a kdyby se zrušil, tak by mě to moc mrzelo," dodal Chlapík.

"Byla to speciální situace, na níž není nikdo zvyklý, ale jsme strašně rádi, že se ten led podařilo spravit a mohli jsme do toho zápasu před tak skvělými fanoušky naskočit zase zpátky," uvedl útočník Patrik Poulíček, který tak prožil velmi kuriózní premiéru v reprezentačním dresu. A jak to během nucené přestávky vypadlo v kabině? "Každý se nějakým svým způsobem udržoval v tempu a čekali jsme, jaký verdikt přijde," řekl Poulíček.