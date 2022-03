Podle Hrachoviny chtěl Motor v závěru více než soupeř, po tyčích chválil rolbaře

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic ve druhém utkání čtvrtfinále play off extraligy ještě v čase 59:18 prohrávali 1:2, ale nakonec zvítězili 3:2 a brankář Motoru Dominik Hrachovina připustil, že takový obrat v samém závěru ještě asi nezažil. Podle sedmadvacetiletého gólmana rozhodlo to, že Jihočeši si za triumfem více šli. Hrachovina pochválil také domácího rolbaře, že dobře postavil branku a tyčky, které mu pomohly v zápase hned čtyřikrát.

"Ten obrat ukazuje sílu a charakter týmu. Dokazujeme to soupeři každý zápas, každou třetinu, že jsme silní. Dnes jsme to znovu předvedli. Tým se postavil jeden za druhého a v závěru jsme to podle mě chtěli trochu víc," řekl novinářům Hrachovina, jehož tým zvítězil i v pondělí a po dvou zápasech série na čtyři výhry vede 2:0.

Jihočeši už v základní části předvedli několik obratů ve třetí třetině, ale otočit duel během 32 sekund poslední minuty se jim povedlo poprvé. "Člověk by musel hodně pátrat v paměti, jestli někdy něco takového zažil. Já si spíš vzpomínám, že jsme třeba dali gól ve čtvrtém prodloužení. Já měl štěstí, že už jsem nějaké zápasy play off hrál, ale takovýhle obrat si nevybavuji," poznamenal Hrachovina, který je dvojnásobným finským mistrem s Tapparou Tampere.

V čase 59:19 nejprve při hře bez brankáře srovnal Martin Hanzl, Hrachovina ale na střídačce gól neviděl. "Kluci hrají, moje práce je být v bráně. Když tam nejsem, raději se nedívám, ať nemám nějaké zbytečné emoce. Potom když naštěstí vyrovnáme, tak člověk musí být pořád koncentrovaný a nemůže být potom v nějakých emocích," řekl Hrachovina.

Devět sekund před koncem pak rozhodl Lukáš Pech a rozjásal vyprodanou Budvar arénu. "Pořád tam zbývalo pár vteřin. Koukal jsem, jak kluci hrají na druhé straně a doufal jsem. Možná jsem tam očima tlačil ten gól taky," doplnil s úsměvem Hrachovina.

V zápase ho hned čtyřikrát zachránila tyč. "Pan rolbař to dnes dobře postavil, tak možná, že mu doneseme nějakou basu," smál se Hrachovina. "Člověk je rád, že to trefí tyčku, je to taková kamarádka. Těch tyček bylo tolik, že ani nevím, při které mi nejvíc zatrnulo," uvedl Hrachovina.

V závěru úvodního dějství dostal trest za zdržování hry, když přikryl puk. Rozhodčí se mu později za chybný verdikt omluvili. "Já to absolutně nepochopil. Nějak mi to vysvětlili, v druhé třetině pak za mnou přijeli a omluvili se. Proběhla chyba, to se stane. Jsou to lidi. Naštěstí pak Pardubice hned vzápětí faulovaly a tu chybu to trochu kompenzovalo," řekl Hrachovina.

Jeho tým zvládl úvodní domácí zápasy a před dvěma venkovnímu duely v Pardubicích má na své straně psychickou výhodu. "Teď je to dobrá situace, ale pořád 2:0 není 4:0 nebo 4:1. Člověk v play off potřebuje čtyři zápasy a my zatím máme jen dva. Pardubice chtějí vyhrát titul, mají podle toho složený kádr a majitel na ně bude vyvíjet velký tlak. Samozřejmě jsou teď pod tlakem, ale my jsme taky silní. Taky chceme tuhle soutěž vyhrát jako každý," dodal Hrachovina.