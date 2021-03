Podle Gerrarda musejí Rangers k postupu zahrát lépe než v Edenu

Glasgow - Podle trenéra Stevena Gerrarda si fotbalisté Glasgow Ranges úvodní venkovní remízou 1:1 dvojzápas osmifinále Evropské ligy se Slavií výborně připravili do odvety, k postupu ale budou muset ve čtvrtek doma podat mnohem lepší výkon než před týdnem v Edenu. "Jezdci" chtějí navázat na zlepšenou hru z druhého poločasu.

"Věděli jsme, že na Slavii je to velmi složité. Výborně jsme si dvojzápas připravili do odvety na Ibrox Stadium a máme opravdu velmi dobrou šanci, ale budeme muset podat daleko lepší výkon, abychom postoupili. Je to 50 na 50," řekl Gerrard při on-line tiskové konferenci.

Jeho svěřenci v úvodním duelu v Edenu většinu času tahali za kratší konec a mohli být rádi za remízu. "V téhle fázi soutěže musíte respektovat každý tým. Slavia nám ukázala, jak fantastický a výborně organizovaný tým je. Ale nebojíme se, došli jsme až sem, protože si to zasloužíme," uvedl Gerrard.

"Musíme ukázat, že jsme doma silní a hrát s naší obvyklou sebedůvěrou. Před týdnem jsme nedokázali déle podržet balon, to musíme zlepšit. Chci také to, abychom hráli rychleji z bloku," dodal bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu, který na konci předminulého týdne dovedl Rangers k prvnímu skotskému titulu po 10 letech.

Jeho svěřenci se v pohárech pokusí zlepšit oproti loňskému roku, kdy skončili v osmifinále Evropské ligy. Dál byli Rangers naposledy v sezoně 2007/08, kdy došli do finále Poháru UEFA.

"Tohle jsou jedny z největších zápasů od chvíle, co jsme přišli do klubu. Máme šanci projít mezi nejlepších osm týmů v evropské soutěži. Pokud se do této fáze dostaneme, byl by to fantastický úspěch. Samozřejmě si chceme také zlepšit koeficient, což může pomoci do příštích kvalifikací. Ale stačí se soustředit na jednotlivé zápasy a to nám to zajistí," řekl Gerrard, který převzal Rangers v létě 2018.

"Náš klub je postaven na tradici a úspěchu. Pocity po zisku titulu byly úžasné, ale jsme zpátky. Máme před sebou ještě dva měsíce a naše práce ještě neskončila. Dostat se v pohárech ještě o kolo dál by bylo skvělé," podotkl záložník Rangers Scott Arfield.

Věří, že "Jezdci" podají lepší výkon než před týdnem i proto, že o víkendu ve skotské lize nehráli. "Přineslo nám to spoustu času na trénink, abychom se připravili na zápas a dali do něj vše. Neřekl bych, že jsme v úvodním zápase byli šokováni tím, jakému hernímu stylu jsme čelili. Spíše nás překvapil náš výkon v prvním poločase. Ale ve druhém už jsme předvedli naši hru. Připravili jsme si skvělou pozici do odvety," řekl Arfield.

Jeho tým o víkendu hraje prestižní městské derby se Celticem, ale zatím na něj nemyslí. "Veškerou pozornost soustředíme jen na čtvrtek. V druhém poločase jsme na Slavii předvedli mnohem více a přesně o to samé se musíme pokusit doma," dodal kanadský záložník.