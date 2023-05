Podle Fialy je potřeba, aby Rusko se svou agresí neuspělo

Praha - Události druhé světové války je potřeba připomínat v souvislosti s aktuálním zhoršením bezpečnostní situace. Je potřeba, aby Rusko na Ukrajině se svou agresí neuspělo. Novinářům to dnes po vzpomínkové akci k výročí konce války na pražském Vítkově řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ocenil také solidaritu lidí s uprchlíky.

"Je důležité (události a konec války) si to připomínat i v souvislosti s tím, jak se zhoršila bezpečnostní situace ve světě. V souvislosti s tím, že nedaleko od nás probíhá válka, která svými hrůzami připomíná tragédii druhé světové války. To všechno nás upozorňuje na to, že bezpečnost, nezávislost, svoboda nejsou samozřejmé věci," řekl předseda vlády. Podle něj má Česko výhodu, že je členem EU a NATO. "Členství v Severoatlantické alianci znamená, že jsme si vědomi své odpovědnosti, že se podílíme na kolektivní obraně, že přispíváme dostatečně k tomu, abychom byli tak silní, aby se nikdo neodvážil na nás zaútočit. To je pro nás velká záruka míru," uvedl premiér.

Řekl, že je třeba myslet na ty, kteří na Ukrajině bojují za právo rozhodovat o svém osudu. "Oni do značné míry - a to není fráze - bojují i za nás. Je potřeba, aby Rusko se svou agresivní politikou neuspělo. Aby vidělo, že cesta agrese není cesta, jak naplnit své cíle," řekl Fiala. Dodal, že je proto potřeba Ukrajinu dál podporovat.

Česko podle premiéra díky zkušenostem s totalitami a okupacemi od počátku Ukrajině poskytovalo pomoc humanitární i vojenskou. Stalo se tak příkladem pro mnoho zemí, které se přidávaly, podotkl předseda vlády. Zmínil, že ČR podporuje také ukrajinské ambice začlenit se do západních uskupení.

Fiala ocenil i solidaritu lidí, kteří poskytli pomoc a útočiště uprchlíkům, a to hlavně ženám a dětem. Poukázal také na to, že Češi věnovali ve sbírkách nemalé částky na humanitární i vojenskou pomoc.