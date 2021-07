Podle expertů bude o některé fotbalové reprezentanty po ME velký zájem

Praha - Experti oslovení ČTK se domnívají, že o české fotbalové reprezentanty bude po účasti ve čtvrtfinále mistrovství Evropy velký zájem. Během turnaje je svými výkony nejvíce zaujali útočník Patrik Schick, který dal pět branek, gólman Tomáš Vaclík, obránce Vladimír Coufal a defenzivní univerzál Tomáš Holeš.

"Mistrovství a evropské poháry jsou o tom, aby hráči měli možnost se zviditelnit. Samozřejmě Euro je v tomhle asi nejlepší. Myslím, že o naše hráče bude velký zájem. Jsou tam daleko dražší hráči, než byl Schick, a nebyli moc vidět. Tak proč by zrovna on neměl dostat šanci ve velkoklubu?" přemítal mistr Evropy z roku 1976 a autor legendárního dloubáku z penalty Antonín Panenka.

"Schick byl jasná jednička, dal pět branek. Ale líbil se mi i Vaclík, který vychytal skoro v každém zápase několik vyložených šancí. Tihle dva si řekli o lepší angažmá. Dám na to krk, že oba dva," dodal bývalý kouč Dušan Uhrin starší, který dovedl reprezentaci na Euru v roce 1996 ke stříbru.

Schick dal na šampionátu pět gólů stejně jako dosavadní lídr střelecké tabulky Eura Portugalec Cristiano Ronaldo. Pětadvacetiletý útočník Leverkusenu se blýskl hlavně v prvním utkání skupiny při výhře 2:0 proti Skotsku lobem z rekordní vzdálenosti 49,7 metru od branky. Schick zároveň vyrovnal české maximum na mistrovství Evropy Milana Baroše, který skóroval pětkrát v roce 2004 v Portugalsku.

"Patrik mě překvapil spíš počtem gólů, že dokázal vyrovnat Baryho rekord, což je úžasný počin. Páťa je střelec. Otázka je, co za něj bude chtít Leverkusen? Jestli za něj velkoklub bude chtít dát nějakou raketu, tak ho nejspíš pustí," uvedl bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok.

"Schick zasvítil. Když dáte pět gólů, musíte už být střelec. Určitě má potenciál jít z Leverkusenu do většího klubu, to visí ve vzduchu," řekl trenér David Holoubek, který vedl reprezentační "áčko" vloni na podzim v zápase se Skotskem, v němž kvůli koronaviru nastoupil náhradní výběr.

"Víme všichni, že pokud je Patrik zdravý, patří k top útočníkům v Evropě. Nedomnívám se, že by po vydařeném Euru okamžitě měnil působiště. Bylo by skvělé, kdyby odehrál ještě jednu kvalitní sezonu v Leverkusenu, pomohl mu posunout se v tabulce výš a pak by třeba před mistrovstvím světa změnil angažmá. Teď se nedomnívám, že by i Patrik a jeho agent přemýšleli o tom, že by změnili angažmá," mínil trenér Bohemians 1905 Erich Brabec.

O velké angažmá si řekl i brankář Vaclík, kterému skončila smlouva v Seville. Podle italských médií už je předběžně domluven s Neapolí. "Vacloš si jednoznačně řekl o velké angažmá, protože je zadarmo, takže po něm podle mě šáhne každý. Otázka, z čeho si vybere, nebo jestli už měl vybráno během turnaje, jak se spekulovalo," přemítal Sivok.

"U Tomáše Vaclíka je to dané, když angažmá hledá. Sevilla je špičkový španělský klub. Tomáš má nějaké roky, je teď bez smlouvy, čekali, jak dopadne Euro. Důležité je, aby chytal. Proto bude důležité, aby si vybrali s manažerem takový klub, který to bude splňovat," podotkl Brabec.

Podle expertů mohli velké zahraniční kluby zaujmout i další čeští hráči. "Holeš na pozici středního záložníka ukázal, že může udělat další krok do lepšího fotbalového prostředí. Díky tomuto dobrému výsledku - postoupilo se přes Holanďany - už budou hráči na seznamu skautů. Už se o nich ví, je to prvopočátek udělat krok dál. Když takhle budou pokračovat, určitě se posunou," uvedl Holoubek.

"Hrozně se mi líbil Vláďa Coufal. To, v jaké intenzitě je schopný odehrát každé utkání a podat stoprocentní výkon. Skončí zápas a on musí spadnout a být vyřízený. Tohohle hráče já uznávám," řekl Holoubek.

Coufal zaujal i Brabce. "Ve všech pěti zápasech odevzdal nadstandardní výkon, což se některým jiným hráčům nepovedlo. Spolu s Vaclíkem a Schickem byli tito tři hráči jednoznačně lídry týmu. Vláďa Coufal je rok ve West Hamu, je tam nadmíru spokojený, nemá kam pospíchat. Myslím si, že tam zůstane," přemítal Brabec.

Panenka vyzdvihl vedle Coufala střed obrany. "Před mistrovstvím byly asi největší dohady o stoperské dvojici. Ale prakticky neprohráli hlavičkový souboj, zblokovali spoustu střel. Ani jejich rozehrávka nebyla úplně marná. Stoprocentně to splnili, což jsme nečekali," řekl Panenka.