Podle Dudy je načase uzavřít novou dohodu o přátelských vztazích s Ukrajinou

Kyjev - Podle polského prezidenta je načase podepsat novou dohodu o dobrých sousedských vztazích Polska a Ukrajiny. Podle agentury Ukrinform Andrzej Duda dnes v ukrajinském parlamentu řekl, že je pro tento krok vzhledem k přátelským vztahům Varšavy a Kyjeva, které jsou zvláště patrné nyní v souvislosti s ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na druhé straně oznámil, že hodlá navrhnout zákon o zvláštním statusu polských občanů na Ukrajině.

"Podle mého hlubokého přesvědčení nadešel čas podepsat novou dohodu o dobrém sousedství, která zohlední to, co jsme v našich vztazích přinejmenším v posledních měsících vybudovali," prohlásil Duda podle Ukrinformu. Jeho projev byl prvním vystoupením nejvyššího představitele jiného státu v ukrajinské Nejvyšší radě od zahájení ruské invaze 24. února.

Polský prezident, odměněný bouřlivým potleskem ukrajinských zákonodárců, podle agentury PAP v proslovu rovněž odmítl "hlasy" naznačující, že by Ukrajinci měli přistoupit na kompromisy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Jen Ukrajina má právo rozhodnout o svém osudu," prohlásil. Kyjev by podle něj měl pokračovat v politice "nic o nás bez nás".

"Pokud by byla Ukrajina obětována z ekonomických důvodů nebo kvůli politickým ambicím, pokud by byl obětován byť jen centimetr jejího území, byla by to obrovská rána nejen pro ukrajinský lid, ale pro celé západní společenství," zdůraznil Duda.

Zopakoval přitom, že Polsko nadále podporuje přísné sankce uvalené na Rusko. Své hostitele současně ujistil, že Varšava důrazně podpoří Ukrajinu na její cestě do Evropské unie a že on sám si nedopřeje klidu, dokud se Ukrajina nestane jejím členem.

Ke vzájemným vztahům polský prezident mimo jiné poznamenal, že ruská agrese ukázala nedostatečnost současné sítě silničního, železničního a infrastrukturního propojení mezi Ukrajinou a Polskem. Polsko-ukrajinská hranice "by měla spojovat, ne rozdělovat", řekl. Podle něj by známkou dobrých vztahů bylo vybudování rychlého železničního spojení mezi Kyjevem a Varšavou.

Zelenskyj, který má s Dudou na dnešek ještě naplánované jednání, za přítomnosti polského prezidenta poslancům sdělil, že má v úmyslu předložit návrh zákona o postavení polských občanů na Ukrajině, který bude obdobný zákonu schválenému pro Ukrajince polským Sejmem.

"Jde o bezprecedentní rozhodnutí, na jehož základě naši občané, kteří byli kvůli ruské agresi nuceni odjet do Polska, získají téměř stejná práva a možnosti jako polští občané. Legální pobyt, zaměstnání, studium, lékařská péče a sociální zabezpečení. To je velký krok a šlechetné gesto, jaké je schopen jen velký přítel Ukrajiny. A tento krok nezůstane jednostranný," prohlásil Zelenskyj.