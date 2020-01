Podle CzechTourismu může epidemie posílit domácí cestovní ruch

Praha - V případě, že Světová zdravotnická organizace vyhlásí v souvislosti s epidemií koronaviru celosvětový stav zdravotní nouze, by mohl posílit domácí cestovní ruch. ČTK to řekl ředitel státní agentury CzechTourism Jan Herget. Čínské úřady podle posledních dostupných informací evidují v souvislosti s nákazou novým virem 26 obětí.

Pokud bude turistický ruch zdravotní situací ovlivněn, půjde spíše o krátkodobou odchylku, uvedl dále Herget. "Stejně jako během epidemie SARS v letech 2002 až 2003 a MERS v roce 2015 půjde (v případě epidemie koronaviru) spíše o krátkodobý výkyv, který se posléze zase vrátí do normálu. Současně tato situace může posílit domácí cestovní ruch a přilákat více turistů z okolních zemí," řekl Herget.

Čeští turisté, kteří mají naplánovanou cestu do Číny, se už u cestovních kanceláří a prodejců letenek začali na aktuální stav dotazovat, vyplývá z ankety ČTK. Ve středu CK obavy klientů ještě nezaznamenaly. "Přesně jak jsme předpokládali, byla to jen otázka času. Lidé již volají a ptají se, mnozí jsou znepokojeni. Zatím se jednalo o jednotky případů, menšinu z těch, co jsou přihlášeni na dva nejbližší čínské zájezdy," uvedl produkční zájezdů CK Alvarez Pavel Kladivo. Na stejné dotazy odpovídá i letenkové oddělení Student Agency Travel. Podle jeho ředitelky Věry Janičinové lidé volají poslední dva dny. Ptají se na omezení v souvislosti s výskytem nákazy i na stornování letenky, řekla.

Letečtí dopravci a prodejci letenek začali kvůli výskytu koronaviru v Číně nabízet bezplatné zrušení nebo změnu rezervace letenek do Číny. Podle nich by spoje z ČR i dalších evropských zemí ale měly fungovat beze změn.

Počet Čechů, kteří loni cestovali do Asie, nemá Český statistický úřad k dispozici. "Množství osob nebylo dostatečně velké, aby údaj byl vypovídající a bylo jej možné zveřejnit," uvedl Tomáš Chrámecký z odboru komunikace ČSÚ.

Do ČR za první tři čtvrtletí loňského roku podle ČSÚ a CzechTourismu přijelo téměř 500.000 čínských turistů. Do hlavního města z nich přicestovalo 245.000, do jihočeského kraje 124.000. Průměrná doba pobytu činila 2,5 dne. "Pokud by vývoj v posledním čtvrtletí kopíroval trend, očekáváme celkový počet turistů z Číny za loňský rok okolo 620 tisíc, tedy obdobný jako v roce 2018," dodala mluvčí CzechTourismu Ivana Vejvodová.

V Číně je nakažených nejméně 830 lidí. Uzavřena je proto doprava do měst s největším podílem nakažených včetně jedenáctimilionovém městě Wu-chan, kde se koronavir objevil na konci loňského roku.