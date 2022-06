Podle Cornetové řádil na Roland Garros koronavirus, tenistky ho prý tajily

Londýn - Na Roland Garros řádila mezi tenistkami koronavirová epidemie, ale hráčky se až na výjimky dohodly, že budou o svých zdravotních potížích mlčet. Listu L'Équipe to ve Wimbledonu řekla francouzská tenistka Alizé Cornetová.

Během pařížského grandslamu od 22. května do 5. června se tenisté nemuseli povinně testovat ani být očkovaní. "Přece se nebudeme samy testovat, abychom si přidělávaly problémy," uvedla dvaatřicetiletá Cornetová. "V šatně to měli všichni, ale nic jsme neřekly. Když se taková věc dostane do médií, zvlášť u známých hráček, tak je z toho velké haló, a to mi vadí," dodala.

Nákazu koronavirem v Paříži nicméně netajily české tenistky. Barbora Krejčíková se kvůli pozitivnímu testu na covid-19 po vyřazení v 1. kole dvouhry odhlásila z deblového turnaje, v němž měla s Kateřinou Siniakovou obhajovat titul, a Marie Bouzková ze stejného důvodu odstoupila před utkáním 2. kola dvouhry.

Andrea Petkovicová dnes německým médiím řekla, že se pravděpodobně na Roland Garros nakazila a poté byla delší dobu nemocná. V Paříži nebyla povinnost nosit v šatně roušku, i když ona sama ji první tři dny měla. "Ale všichni na mě hodně ošklivě koukali, protože jsem byla jediná," řekla německá tenistka.

Ve Wimbledonu nemohli kvůli koronaviru nastoupit bývalí finalisté Marin Čilič a Matteo Berrettini, kteří se odhlásili krátce před svými prvními zápasy.