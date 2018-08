Praha - Vlčice, kterou odborníci začátkem srpna odchytili v Krkonoších a jež následně byla kvůli podezření na vzteklinu utracena, mohla být podle Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) nelegálně vypuštěná. Podle organizace tomu napovídá chování vlčice i skutečnost, že měla protilátky na vzteklinu, které musela získat vakcinací. ČMMJ to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Vlčice byla nalezena v pátek 3. srpna u Vrchlabí v ohradě s ovcemi. Odborníci ji vypustili do volné přírody, zvíře ale za několik dní usmrtilo malého psa a vběhlo do restaurace hotelu na Přední Labské. Veterináři vlčici uspali a převezli do zoo v Dvoře Králové nad Labem, kde u ní byla zjištěna přítomnost protilátek na vzteklinu. Kvůli podezření na závažné onemocnění byla vlčice utracena, následné testy ale přítomnost viru vztekliny vyloučily.

Podle ČMMJ tak vlčice musela proti vsteklině naočkovaná. "Jednou z možností je plošná orální vakcinace lišek a ostatních šelem proti vzteklině, která se ovšem od roku 2011 v ČR neprovádí (nicméně v některých oblastech Polska ano), a nebo druhá možnost, že vlčice byla standardně očkována, tzn. že byla již předtím držena v zajetí, a že pochází z umělého chovu," uvedla organizace.

Tomu podle ní odpovídá i chování zvířete, které nebylo výrazně plaché, v zajetí nevykazovalo vysokou míru stresu a bylo značně vyhublé. "To znamená, že ve volnosti si nedokázalo obstarat potravu. Tuto variantu již připouštějí i někteří experti," doplnila ČMMJ, apelující na kompetentní orgány, aby možnému problému věnovaly dostatečnou pozornost. V Polsku podle jednoty již před srpnovým případem krkonošské vlčice zaútočil podle všeho také nelegálně vypuštěný vlk na několik lidí.

"Nebezpečí těchto jedinců je zřejmé. Jsou částečně socializovaní s malou schopností obstarání přirozené potravy, v krajních případech mohou napadnout, poranit nebo také usmrtit člověka," poznamenal spolek s tím, že by pomohla legislativní opatření zaměřující se na evidenci a kontrolu všech chovaných vlků v ČR, označení chovaných jedinců, zdokumentování jejich původu podle zákona, evidenci jejich prodeje a rozmnožování.

ČMMJ je největší mysliveckou organizací v Česku, jež sdružuje 58 tisíc držitelů loveckých lístků.