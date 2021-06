Podle Chytrého spoléhají čeští a dánští fotbalisté na stejné zbraně

Praha - Podle asistenta trenéra Jiřího Chytrého narazí v sobotním čtvrtfinále Eura mezi českými fotbalisty a Dánskem kosa na kámen. Spolupracovník hlavního kouče Jaroslava Šilhavého se domnívá, že oba týmy hrají podobným stylem a sázejí na stejné zbraně. Mrzí ho, že se zápas bude hrát v dalekém Baku, kam se nedostane tolik fanoušků.

"Narazí kosa na kámen, protože se utkají dva týmy, které mají výkony založené na týmovosti a intenzitě. Oba se snažíme eliminovat nějakou vyšší individuální kvalitu soupeřů velkou intenzitou naší vlastní hry a týmovým pojetím. Střetnou se dva týmy, které sází na podobné zbraně. Čeká nás velice těžké utkání," řekl v on-line rozhovoru s novináři Chytrý, jehož tým v neděli osmifinále Eura porazil Nizozemsko 2:0.

Raději by hrál jinde než v Baku, kam se kvůli daleké cestě a koronavirovým omezením zřejmě nedostane tolik českých fanoušků. "Včera jsme poprvé na turnaji všichni zažili tu pravou atmosféru Eura. A fanoušci zažili konečně Euro. Myslím, že by neměli mít jen jednu možnost. Umím si představit mnohem vhodnější místo konání zápasu," poznamenal Chytrý.

V nedělním osmifinále s Nizozemskem vyšly trenérům všechny tři změny v sestavě. Obránce Pavel Kadeřábek i záložníci Petr Ševčík s Antonínem Barákem odehráli povedený zápas. "Chtěl bych vyzdvihnout roli kluků, kteří tolik nenastupovali a nedostali se na plac. Byli připravení, odvedli skvělý džob. Je to něco, na čem si zakládáme od začátku, co jsme u týmu, aby fungovala chemie v mužstvu. Ovlivňuje to výběr hráčů na srazy," řekl Chytrý.

"Jsme spolu měsíc, není to jednoduchá situace. Hráči tomu obětovali být bez rodiny. Mají osobní ambice, že chtějí být na hřišti, ale pracují skvěle. Ukázali, že když na ně my ukážeme, jsou připraveni zaskočit a odvést skvělé výkony. Je to úžasné a doufám, že to vydrží až do konce," dodal Chytrý.

Těší ho, jaké výkony zatím předvádějí na šampionátu stopeři Ondřej Čelůstka s Tomášem Kalasem. "Před Eurem stopeři byli pod palbou kritiku, ale odvádí skvělou práci. My doufáme, že jim to vydrží, protože hrají opravdu výborně," uvedl Chytrý.