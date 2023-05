Podle Červenky by bylo setrvání v Rize plus, ze soupeřů si prý nelze vybírat

Riga - Až v úterý se čeští hokejisté dozvědí, jestli budou ve čtvrtečním čtvrtfinále pokračovat v Rize, nebo se stěhovat do Tampere, kde pak o víkendu mistrovství světa vyvrcholí. Kapitán Roman Červenka by přivítal, kdyby play off začali ještě v současném dějišti, ale nelze si podle něj vybírat stejně jako z pravděpodobných soupeřů Švédska, Finska a Spojených států amerických. Tím dalším je Dánsko, ale jeho naděje na posun na první tři pozice ve skupině A může zhasnout už dnes odpoledne v duelu se Švédskem.

"Bylo by to samozřejmě plus, ale to fakt nejde ovlivnit. Vybírat si, jestli chceš jít na Švédy, Finy nebo USA nejde. Zas tak velký rozdíl to nebude," řekl novinářům Červenka.

V případě úterní výhry nad Kanadou se rýsuje varianta postupu z druhého místa a cesty do Tampere ke čtvrtečnímu večernímu duelu od 19:20 proti Finsku. Při porážce pak z třetí pozice duel v Rize s druhým Švédskem, či Spojenými státy americkými. Pokud by po porážce s Kanadou poslali Lotyši díky výhře nad Švýcary český tým na čtvrté místo, zamířil by do Tampere za vítězem skupiny A Švédy, či USA.

O naději na vítězství v základní skupině B přišel výběr Kariho Jalonena po nedělní porážce se Švýcarskem 2:4. Skupinu vyhrají Švýcaři, kteří stejně jako USA neztratili na turnaji ani bod a už dnes odpoledne mohou mít jistotu, že zůstanou v Rize, když Finsku nebude hrozit pád na čtvrté místo.

Červenka sice dostal český tým proti Švýcarsku v 7. minutě do vedení, ale Švýcaři zápas otočili. Dvěma góly to zařídila ve druhé třetině devětatřicetiletá hrající legenda Andres Ambühl. "Rozhodla druhá třetina. Byli jsme v ní málo agresivní, nechávali jsme Švýcarům moc prostoru v našem obranném pásmu a oni si v něm dělali, co chtěli," řekl Červenka, opora švýcarského celku Rapperswil-Jona.

"Nešli jsme do prvního souboje, jenom jsme stínovali. Prostě jsme ji prospali, což je strašná škoda. Jinak si myslím, že to od nás nebylo špatné a hráli jsme vyrovnaně. Na to, jak skvělý tu mají Švýcaři tým, jsme měli dost šancí. Tyhle zápasy jsou o trpělivosti, moc šancí nedostaneš. A my měli vyložené," uvedl mistr světa z roku 2010, který působí ve švýcarské lize už sedm let a v posledních dvou sezonách ovládl produktivitu základní části.

Obrat Švýcarům na 2:1 nabídli Češi vyloučeními. V úvodní části vyrovnal v přesilové hře při trestu Radana Lence Romain Loeffel a potom ve 24. minutě vteřinu po vypršení trestu Michaela Špačka skóroval Ambühl. "Musíme se z toho poučit. Je třeba si vzít to dobré, ale i špatné a to neopakovat. Nikdo nechce faulovat schválně, ale v téhle fázi turnaje a proti tak kvalitnímu týmu nás to může stát zápas. Což se teď vesměs stalo," uvedl Červenka.

Se spoluhráči věřili, že Švýcary mohou porazit. "Mají dobrý tým, nebudu říkat, že ne. Ale hrát se dá s každým, jenže musíš podat precizní šedesátiminutový výkon. Nemůžeš hrát jen čtyřicet minut. Je škoda, že hned tři minuty po Kubaldově (Kubalíkově) gólu na 2:3, kterým jsme se vrátili do zápasu, jsme dostali čtvrtý," prohlásil.

Oproti minulým zápasům se Červenka zařadil právě k nejlepšímu kanonýrovi turnaje Dominiku Kubalíkovi do první přesilovkové formace a připravil pro něj v 53. minutě střeleckou pozici před snižující trefou. "Udělali jsme v přesilovce maličké změny, chtěli jsme to hrát trošku jinak. Takhle teď máme víc flexibility, i když je někdy potřeba improvizovat. Víme, že přesilovek nebude moc, teď jsme měli dvě a jeden gól z nich je dobrý. Lepší než nic, jenže Švýcaři vlastně využili obě, protože jejich druhý gól padl jen vteřinu po jejím skončení," dodal Červenka.