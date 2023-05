Podle BBC a platformy Spotify by Vesna mohla uspět v Eurovizi

Praha - Skupina Vesna reprezentující Českou republiku by podle BBC a streamovací platformy Spotify mohla uspět v letošní hudební soutěži Eurovize. Vesna s písní My Sister’s Crown (Koruna mé sestry) vstoupí do semifinále soutěže, která se letos koná v Liverpoolu 9. května. Server BBC News napsal, že Vesna má šanci probojovat se do finálové desítky. Na streamovací platformě Spotify je skladba My Sister’s Crown z přihlášených písní letošního ročníku 11. nejpřehrávanější. Dosud nejlepší české umístění, šesté místo, získal v roce 2018 zpěvák Mikolas Josef.

Finále se odehraje 13. května. O vítězství budou usilovat hudebníci z 37 zemí. Ve finále vystoupí 26 zemí - z každého semifinále postoupí deset, které doplní Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Británie, které v něm mají zaručené místo automaticky, a loňský vítěz Ukrajina.

Skupina Vesna z hudebnic z pražské konzervatoře Jaroslava Ježka postoupila do semifinále díky vítězství v národním kole, kde získala 22.000 hlasů. Vedoucí a zpěvačka kapely Patricie Fuxová nedávno uvedla, že budou v soutěži Eurovize reprezentovat nejen Českou republiku, ale také slovanství. Vedle tří Češek jsou členkami kapely Slovenka, Ruska a Bulharka.

"Tím, že některé muzikantky pocházejí z jiných států a třeba letos Slovensko nebo Bulharsko nesoutěží, tak jelikož máme slovenskou basistku a bulharskou raperku v kapele, cítíme že reprezentujeme i slovanství a naše kořeny, které jsou pro tyhle země společné," řekla ČTK Fuxová.

Vesna písní My Sister’s Crown reaguje na aktuální dění ve společnosti, reflektuje nesvobodu a vyzývá k porozumění a empatii. Podle Fuxové chtěly autorky podpořit Ukrajinu čelící ruské invazi. Skladbu a klip zakázali v Rusku i Bělorusku, kritizují ji však i někteří Ukrajinci. Vadí jim mimo jiné účast ruské členky kapely, klávesistky Olesje Očepovské. Kritizují i narativ o sesterských slovanských národech, který často používá Rusko.

My sister’s crown je společné dílo Fuxové a Production Lovers za přispění hudebnice Tanity Jankové a ukrajinské umělkyně Kateryny Vatčenkové. Kromě Češek Fuxové (zpěv), Báry Juránkové (housle) a Markéty Mužátkové (bicí) je součástí i Slovenka Tereza Čepková (baskytara), Ruska Očepovská (klávesy) a Bulharka Janková (housle).

Vítězem loňského ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize se stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra se skladbou Stefania. Přestože se soutěž prezentuje jako apolitická, Ukrajině k vítězství blahopřála řada zahraničních politiků. Pořádající Evropská vysílací unie (EVU) loni rozhodla, že se Rusko kvůli invazi na Ukrajinu nesmí letošní soutěže zúčastnit.

První ročník Eurovize se konal v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii soutěže je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, jež v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, jež v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko.