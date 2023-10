Podle Baxy se ÚS začne stížností na valorizaci penzí zabývat v říjnu

Praha - Ústavní stížností hnutí ANO na novelu o valorizaci penzí se začne Ústavní soud (ÚS) v plénu zabývat ještě tento měsíc, pokračovat bude v listopadu. V diskuzím pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi to řekl předseda ÚS Josef Baxa. Finální rozhodnutí by se podle něj dalo stihnout do konce roku, připomněl, že jeho hlas je jeden z celého pléna. Zároveň se podle něj uvažuje o tom, že by se věc projednávala veřejně.

Stížnost, kterou podalo ANO v květnu, se týká důchodové novely s omezením mimořádné červnové valorizace. Poslanci hnutí ANO si stěžují na projednávání v legislativní nouzi a na případnou retroaktivitu úpravy. Stížnost podali i senátoři, pak ji ale stáhli.

"Já si beze sporu uvědomuji, že v posledních letech je to jeden z nejvážnějších případů, který dostal Ústavní soud na stůl, že je na to upřena pozornost velké části obyvatelstva, že ta věc je komplikovaná. Debaty, které tomu přecházely a které pořád probíhají, ukazují, že ať rozhodne Ústavní soud jakkoliv, tak to nebude vždycky přijímáno s pochopením," řekl Baxa.

Záleží podle něj i na tom, jak komplikovaná bude debata v plénu. Finální rozhodnutí se podle něj dá stihnout do konce roku. "Myslím si, že je důležité v této věci, aby Ústavní soud se pokusil zprostředkovat veřejnosti i průběh svých úvah. To znamená, uvažujeme o tom, že bychom projednali věc veřejně," řekl Baxa. Cílem je, aby bylo rozhodnutí přijato s porozuměním.

"Ústavní soud si uvědomuje, jak je důležité, aby jeho rozhodování bylo srozumitelné. Součástí té srozumitelnosti může být i projednání věci s účastníky řízení a zprostředkovaně ty informace aby byly podávány i veřejnosti," řekl Baxa. "Je to součástí i důvěry v ten soud, jestli naše rozhodnutí, ať budou jakkoliv skvělá nebo problematická, záleží na tom, jak je přijme společnost, jestli uvěří tomu, že Ústavní soud rozhodoval poctivě," doplnil.

Za 30 let existence se ÚS zabýval schválenými zákony na návrh skupiny poslanců nebo senátorů v necelých 200 případech. Podle Baxy se nejedná o nijak extrémní číslo, otázkou podle něj je, jestli se týkají výsledku nebo se koncentrují na procedury.

Do konce října chce hnutí podat další ústavní stížnost, týkat se má zpřísnění podmínek pro předčasné důchody a zpomalení řádných lednových valorizací. Po pátečním schvalování konsolidačního balíčku nevylučuje ANO ani další ústavní stížnosti kvůli ukončení rozpravy a retroaktivitě.