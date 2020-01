Podle auditu UK nepřijala na česko-čínské konference peníze z Číny

Praha - Sporné financování česko-čínských konferencí, které se v minulých letech konaly na Univerzitě Karlově, zůstává nejasné. Na co šly peníze, které na konference údajně poslali Číňané, vnitřní audit školy nezjistil. Univerzita podle kontroly účetnictví žádné peníze z Číny nepřijala. Vyplývá to ze závěrů auditu, se kterými dnes Akademický senát UK seznámil rektor Tomáš Zima. Vedení univerzity se proto už dříve obrátilo na policii kvůli podezření ze spáchání podvodu.

Podle dřívějších informací serveru Aktuálně.cz posílala čínská ambasáda na konference na univerzitě peníze firmě, kterou založil bývalý tajemník Česko-čínského centra UK Miloš Balabán. Tvrdil, že konference platí centrum samo, ale podle serveru lhal. Například na zářijovou akci dali údajně Číňané zhruba 600.000 korun. Balabán v říjnu na funkci tajemníka rezignoval a spolu se dvěma pracovníky firmy má odejít k 31. lednu i z Fakulty sociálních věd UK. Česko-čínské centrum pak Zima zrušil.

Výsledky mimořádného auditu, který univerzita kvůli kauze udělala, ukázaly, že se mezi školou a čínskými úřady, respektive Balabánovou firmou, nepřesunuly žádné peníze, uvedl Zima. Audit zkoumal hospodaření Česko-čínského centra UK od roku 2016 do konce loňského roku. Nenašel žádnou smlouvu s firmou, která se podle pracovníků správy Česko-čínského centra na pořádání akcí podílela. Nevysvětlilo se tak, co se stalo s penězi od Číňanů, které šly podle dřívějších vyjádření vlastníků Balabánovy firmy na úhradu přímých nákladů spojených s konferencí.

Kauzou se zabývá také Fakulta sociálních věd (FSV) UK, kde Balabán řídil Středisko bezpečnostní politiky, tedy pracoviště se stejným názvem jako měla Balabánova firma. Akademický senát fakulty na svém nedávném zasedání vyzval děkanát, aby vyčíslil, o kolik peněz mohla škola kvůli firmě přijít. Zástupci firmy sice už také nechali udělat audit, jak fakultě slíbili, jeho výsledky ale nechtějí zveřejnit. Vedení fakulty nabídli, že si je může její tajemník prostudovat v advokátní kanceláři. Fakultní senát to minulý týden označil za pohrdání senátem a fakultou. Už dříve se s Zimou shodl na tom, že by škola podle vývoje kauzy měla zvážit podání trestního oznámení.

Zima dnes novinářům řekl, že se na zástupce firmy opakovaně obracel dopisem, ve kterém je žádal o objasnění financování konferencí a toho, zda na ně od Číňanů dostali peníze a co s nimi udělali. Naposledy jim odeslal dopis 13. ledna. Pokud vedení univerzity odpovědi nedostane, nebo zjistí věci, které podle něj budou protiprávní, tak podá trestní oznámení, uvedl rektor. Odpověď zástupců firmy očekává do konce ledna.

UK by mohla pro spolupráci s firmami zřídit nadační fond

Univerzita Karlova by mohla pro svou spolupráci s firmami zřídit nadační fond a pozici pro zaměstnance, který by se touto agendou zabýval. Při výběru komerčních partnerů by škola měla klást důraz na transparentnost firem a dodržení podmínek pro svobodu bádání. Vyplývá to z doporučení pracovní skupiny, která měla definovat parametry pro komerční spolupráci. Zástupci skupiny dnes se svými návrhy seznámili Akademický senát UK. Nyní se doporučeními bude zabývat vedení školy.

Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci zahájila svou činnost loni v listopadu. Impulzem k jejímu vzniku byla debata o smlouvě s úvěrovou společností Home Credit. Firma má silné zastoupení v Číně. Společnost od smlouvy po kritice na podzim odstoupila s odůvodněním, že nechce být vtahována do iracionálních debat. Rektor UK Tomáš Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.

V komisi bylo deset lidí jmenovaných rektorem mimo jiné na doporučení Akademického senátu UK. Skupina vypracovala návrh etických principů při vybírání komerčních partnerů pro spolupráci s UK. Tento dokument by podle zástupců komise měl být závazný pro celou univerzitu včetně jednotlivých fakult. Kromě toho komise doporučila zřídit na škole nadační fond a vytvořit nové místo pro zaměstnance, který by měl agendu komerční spolupráce na univerzitě na starosti. Podle komise dosud taková pozice na UK není.

Vedení univerzity by se dle komise mělo inspirovat tím, jak dobře funguje spolupráce s firmami například na matematicko-fyzikální nebo přírodovědecké fakultě. Zřízení nadačního fondu považuje za možnost, jak by škola mohla mít komerční spolupráci a přitom přímo nedohlížela na peníze. Pro určité typy partnerství by podle ní měl působit na rektorátu poradní orgán. Aby se zabránilo možnému ovlivňování akademiků například ze strany firem, měla by se pak škola zaměřit víc na školení a prevenci.

Pokud by se univerzita rozhodla pro založení nadačního fondu, vzniknout by podle Zimy mohl do několika měsíců. "Já se domnívám, pokud začneme připravovat nějaké dokumenty během měsíce února a března, tak je to otázka do prázdnin," řekl. Některé z dalších doporučení pro spolupráci by podle něj mohly začít platit ihned. Již dříve podle něj fungovala například zásada nepřijímat peníze od politických hnutí nebo odsouzených lidí. Dodal, že návrh nyní posoudí ostatní univerzitní komise a kolegium rektora.

Home Credit, který patří do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, se ve zrušené smlouvě o spolupráci zavázal poskytovat univerzitě po dobu tří let ročně půl milionu korun. Ve smlouvě byla i pasáž o tom, že se smluvní strany "zavazují zdržet všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst".

Proti smlouvě v říjnu protestovaly stovky studentů a pracovníků univerzity. Přes 600 signatářů požadovalo, aby univerzita nastavila jasná etická pravidla pro navazování komerční spolupráce tak, aby se nepoškodilo její dobré jméno. V podobném duchu se nesl i otevřený dopis, který podepsal zhruba stejný počet lidí. V dalším dopise akademickému senátu vyzvalo zhruba 1400 studentů a akademiků k odvolání rektora Zimy.