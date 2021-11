Podle asistenta Chytrého šli fotbalisté Estonska hodně nahoru

Praha - Čeští fotbalisté v březnu v úvodu kvalifikace mistrovství světa zvítězili na neutrální půdě nad Estonskem vysoko 6:2, v úterní domácí odvetě ale asistent trenéra Jiří Chytrý očekává mnohem náročnější zápas. Soupeř se podle něj v poslední době výkonnostně hodně zvedl. Trenéři před utkáním také apelovali na to, aby hráči, kteří jsou v ohrožení, nedostali zbytečnou žlutou kartu, jež by je vyřadila ze semifinále březnového play off o šampionát.

"Poslední výsledky Estonska ukazují, že šli výkonnostně hodně nahoru. Dokázali odehrát dobrá utkání s účastníky Eura. V přípravě porazili Finsko 1:0, se Švédskem prohráli 0:1, ve dvojzápase s Walesem uhráli remízu a porážku taky jen o gól. Takže výsledky jasně ukazují, že nás čeká velice těžké utkání. Budeme muset pracovat a udržet koncentraci po celé utkání," řekl na tiskové konferenci Chytrý, který zastupuje hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého, jenž má koronavirus.

"Hlavní síla Estonska je v organizaci hry, která je velice dobrá. Jsou fyzicky vyspělí a velice zdatní, dokážou pracovat po celé utkání. Jsou velmi nebezpeční, mají jednoduchý přechod do útoku. Útočníci Anier, Sorga či Sappinen se dokážou prosadit. Dokázali dát Belgii ve dvou zápasech tři góly. Velice nebezpeční jsou také ze standardek. My si chceme vynutit převahu, dominovat na míči a dostávat se do šancí," doplnil Chytrý.

Jeho tým už o víkendu získal jistotu účasti v březnovém play off, kam by v případě, že skončí v kvalifikaci až třetí v tabulce, prošel jako jeden ze dvou vítězů skupin Ligy národů. Češi ještě neztratili naději na druhé místo, které může znamenat nasazení pro semifinále baráže, byť podle aktuálního vývoje spíše budou nenasazeni.

"Pokusit se hrát o první místo ve skupině, to bylo nějaké přání. Minimálně jsme si chtěli zajistit baráž, což se povedlo. Že v ní budeme čelit kvalitním soupeřům, to bylo dané už dopředu. Jediná věc, kterou jsme si mohli trochu pomoci, bylo druhé místo a případně se dostat mezi nasazené týmy. Tím pádem bychom hráli první utkání doma," podotkl Chytrý.

"Když jsme se o tom bavili, tak třeba na Euru jsme začínali ve skupině s domácím Skotskem. Nakonec se ukázalo, že domácí prostředí pro ně až takovou výhodou nebylo, a my jsme vyhráli. Věřím, že i v baráži, pokud bychom hráli venku, bychom byli schopni to tam zvládnout," doplnil Chytrý.

Trojici hráčů v aktuální nominaci hrozí, že by v případě žluté karty proti Estonsku přišli o semifinále play off. Pozor si budou muset dávat kapitán Tomáš Souček, Michal Sadílek a David Zima. Ohroženi jsou i Adam Hložek, Jakub Jankto a Tomáš Kalas, kteří ale kvůli zranění nefigurují v nominaci.

"Řešili jsme to teď na posledním mítinku, kde jsme měli video přípravu na soupeře. Upozorňovali jsme, kteří hráči jsou ohroženi a co by to pro ně znamenalo. Všichni hráči, kterých se to týká, to vědí," poznamenal Chytrý.

O sestavě už jsou trenéři rozhodnuti, Chytrý ale konkrétnější nebyl. Kvůli zranění během srazu vypadl stoper Kalas, který už nehrál při vítězství 7:0 ve čtvrtečním přípravném utkání s Kuvajtem v Olomouci.

"Je to nepříjemné, protože už na začátku srazu jsme avizovali, že Tomáš bude lídrem obrany a s ním bude hrát jeden z dvojice Brabec a Zima. Situace je prostě teď taková. Věřím, že to kluci zvládnou dobře. Je dobře, že aspoň spolu odehráli přípravné utkání s Kuvajtem. Věřím, že si povedou stejně dobře i zítra," dodal Chytrý.