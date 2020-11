Podle Američanů v ČR možná Trump porážku nikdy neuzná

Praha - Prezident Donald Trump podle Američanů žijících v Česku, které oslovila ČTK, možná nikdy neuzná svou volební porážku. Neočekávají však, že by mohly případné přepočty hlasů v některých státech něco změnit na vítězství kandidáta demokratické strany Joea Bidena. Bývalý americký viceprezident by podle nich mohl do Bílého domu přinést mimo jiné změnu stylu boje s covidem-19, důraz na environmentální politiku, ale i jiný způsob jednání se spojenci.

Redaktor nakladatelství Karolinum Mike Baugh ČTK řekl, že i jako registrovaný republikán podporoval Bidena a je rád, že vyhrál. "Je ale hrozivé, že výsledky byly tak těsné a umožňují prezidentovi prohlašovat, že volby byly zmanipulované a mluvit o konspiracích," řekl. Očekává, že v některých státech se budou hlasy z iniciativy republikánů přepočítávat, ale potvrdí se nynější výsledky.

Jason Kucker, který vyučuje na škole Nový PORG v Praze, očekával dlouhé sčítání kvůli pandemii covidu-19 a řadě korespondenčních hlasů, ale i těsné výsledky. "Myslím, že výsledek nejvíc ovlivnilo, že celý národ je unavený Trumpem, jeho chováním, skandály. Lidi v ulicích spíš myslím slavili odchod Trumpa než příchod Bidena," míní. Spojené státy jsou podle něj silně rozdělené. "Je to vidět v každém státě, v málokterém vyhrál jeden z kandidátů s velkou většinou," řekl ČTK.

Učitelka angličtiny v Brně Kathy Svacha ČTK řekla, že stejně jako řada Američanů má pochyby o volebním systému v USA. "Lidé se hodně ptají, proč máme prezidenty, které nezvolila většina Američanů. Proto jsem ráda, že to dopadlo takhle," dodala. Biden totiž kromě potřebných hlasů volitelů nasbírá podle dosavadních výsledků i většinu hlasů celkově. "Snad už se nebudeme muset stydět za prezidenta, kterého v Americe máme," dodala Svacha.

Podle Kuckera je nyní otázkou, jak bude reagovat Trump a jeho příznivci. "Trump není ochotný poslouchat ani nejbližší lidi kolem sebe, není takový. Nevěřím, že by nějak uspěl u nejvyššího soudu, i když jsou tam spíš konzervativní soudci. Ten výsledek je těsný, ale jasný," řekl Kucker. I když současný prezident porážku neuzná, jeho mandát v lednu skončí, dodal. "Občanská válka podle mě nebude, ale jeho příznivci jsou takoví, jako on, nepředvídatelní," uvedl.

Baugh odhaduje, že Trump porážku neuzná. "Očekávám, že se spíš dá na nějakou kariéru v televizi nebo si vytvoří podcast, kde bude dál trvat na tom, že je legitimním prezidentem a působit na svou fanouškovskou základnu," míní. Podle jeho odhadů by to mohlo republikánskou stranu rozdělit na hlavní proud a okrajové extrémní elementy. "Ty mají moc velkou sílu příliš dlouho," podotkl.

Trump pravděpodobně nikdy nevystoupí s tradičním projevem, ve kterém by pogratuloval soupeři a uznal porážku, souhlasí Svacha. "Manžel tvrdí, že k tomu nikdy nedojde. Možná nás překvapí, jako už mnohokrát, ale možná se stane, že ho v lednu nějaká tajná služba vyprovodí ven z Bílého domu," vtipkovala.

Baugh doufá, že se republikánská strana posune víc ke středové politice a budou ji reprezentovat lidé jako senátor Mitt Romney či bývalý guvernér státu Ohio John Kasich. Podle Kuckera by řada republikánů nyní byla ráda, kdyby Trump zmizel. "Může se stát, že by za čtyři roky kandidoval jako nezávislý kandidát a republikáni měli vlastního. To by bylo hodně zajímavé, jen tak bychom poznali, jak moc je Trump opravdu hlavní tváří strany," řekl.

Od Bidena očekávají Američané žijící v Česku změnu přístupu k covidu-19, životnímu prostředí či vstřícnější postoj ke spojencům. "Myslím, že chce brát covid vážněji, víc testovat, dávat víc peněz na vývoj vakcíny a přesvědčovat lidi, aby víc nosili roušky," uvedl Baugh. Kucker zmínil, že se Biden bude hodně soustředit na problematiku globálního oteplování či návrat k pařížské klimatické dohodě.

Bidenovi také možná pomohlo, že kandidoval spolu s Kamalou Harrisovou, která bude první ženou ve viceprezidentském úřadu. "Biden nebyl nikdy ideální kandidát. Když máme minimální věk pro kandidáty, měl by být i maximální," podotkl Kucker. Harrisová je podle něj velmi schopná, charismatická a energická. Svacha řekla, že je z Harrisové nadšená. "V minulých volbách nevyšlo zvolit ženu, tak jsem ráda, že máme první viceprezidentku, to je myslím taky pokrok," řekla.