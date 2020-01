Podíl zelené energie poroste, energeticko-klimatický plán přijat

Praha - V Česku poroste do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Vyplývá to z energeticko-klimatického plánu ČR, který dnes schválila vláda. ČTK o schválení informoval ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Už dříve uvedl, že ministerstvo navýšilo cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 procenta na 22 procent. Letos má být na úrovni 15,6 procenta.

Materiál shrnuje závazky, kterým chce ČR přispět k evropským záměrům v této oblasti. Plán po členských státech včetně Česka požaduje Evropská unie. Některé oborové organizace označovaly přípravu plánu za největší událost v české energetice v loňském roce, předřazovaly ji i přípravám stavby nového jaderného bloku v Dukovanech.

Evropská unie loni Česku doporučila, aby cíl pro rok 2030 činil alespoň 23 procent. "Podle našich propočtů každé procento nad 20 procent nás vychází na podporu okolo 30 miliard korun," reagoval v polovině prosince Havlíček.

Materiál shrnuje závazky, kterým chce ČR přispět k evropským záměrům v této oblasti. Plán po členských státech včetně Česka požaduje Evropská unie. Některé oborové organizace označovaly přípravu plánu za největší událost v české energetice v loňském roce, předřazovaly ji i přípravám stavby nového jaderného bloku v Dukovanech.

Evropská unie loni Česku doporučila, aby cíl pro rok 2030 činil alespoň 23 procent. Skupina 24 senátorů z klubů Starostů a nezávislých (STAN), KDU-ČSL, ČSSD a Senátor 21 pak ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyzvala, aby byl cíl navýšen na 24 procent. Komora obnovitelných zdrojů energie dnes uvedla, že zástupci čisté energetiky, ekologické organizace a obce požadovali navýšení alespoň na 24,4 procenta.

Ukazatel započítává kromě elektřiny také obnovitelnou energii v dopravě, vytápění a chlazení. "Podle našich propočtů každé procento nad 20 procent nás vychází na podporu okolo 30 miliard korun," reagoval v polovině prosince Havlíček. Na začátku prosince ministr po jednání představitelů Visegrádské čtyřky (V4) tweetnul, že v cílech tohoto ukazatele je v ČR z těchto zemí lídrem. "Cíle v obnovitelných zdrojích 2030: ČR 22 procent, Maďarsko 21 procent, Polsko 21 procent, Slovensko 19,2 procenta," uvedl ministr.

Podle ministra dnes vláda schválila všechny cíle plánu. "Neschválily se pouze jakékoliv motivační daňové výjimky, spojené s účinností a vyhodila se rovněž zmínka o případné uhlíkové dani. Ale vzhledem k tomu, že toto vše stejně podléhalo schválení vládou, tak se nic zásadního nemění," napsal dnes ČTK Havlíček. MPO v předkládací zprávě materiálu pro vládu uvedlo, že veřejné výdaje související s plněním cíle v oblasti obnovitelných zdrojů jsou odhadovány na 900 miliard korun včetně podpory stávajících zdrojů.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák upozornil, že čistě v růstu podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové konečné spotřebě počítá MPO v plánu do roku 2030 pouze s nárůstem na 16,9 procenta z 13,4 procenta v letošním roce. Podle Sedláka mají vyšší cíle tohoto ukazatele všechny země V4 - Maďarsko předpokládá jeho nárůst na 19,1 procenta, Slovensko na 25 procent a Polsko na 29,5 procenta.

Svaz podle něj naopak vítá, že MPO v plánu nakonec zvýšilo například podíl fotovoltaických elektráren, jejich instalovaný výkon by měl vzrůst až o 1900 megawattů (MW). Podle svazu je však ekonomický potenciál těchto zdrojů daleko vyšší. Podle Energetického regulačního úřadu bylo na konci třetího čtvrtletí loňského roku v ČR instalováno asi 2045 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábí.

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí Duha, Calla a Centrum pro energetiku a dopravu vyzvaly minulý týden členy vlády, aby plán neschválili a vrátili ho k přepracování. "Je velkou promarněnou příležitostí a ostudou zároveň, že se rozvoj obnovitelných zdrojů energie nestal v energeticko-klimatickém plánu větší prioritou. Vláda se rozhodla, že nebude realizovat více než dvě třetiny nových potenciálních projektů, což v důsledku přinese během následující dekády zvýšení podílu čísté elektřiny jen o pouhá tři procenta. To je dokonce méně, než kolik plánuje Státní energetická koncepce, známá svým konzervativním pohledem na obnovitelné zdroje," uvedl dnes Tomáš Jagoš z Hnutí Duha.

Vývoj podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě podle odvětví (v procentech):

Podíl OZE na spotřebě 2016 2020 2021 2022 2023 2024 Elektřina 13,6 13,4 13,8 14,1 14,5 14,8 Doprava 6,4 8,8 7,8 8,1 8,6 9,0 Vytápění a chlazení 19,9 20,7 22,3 23,1 24,2 25,0 Celkem 14,9 15,6 16,5 17,0 17,7 18,2

Podíl OZE na spotřebě 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Elektřina 15,2 15,5 15,7 16,1 16,4 16,9 Doprava 9,5 10,2 11,2 12,1 13,1 14,0 Vytápění a chlazení 25,9 26,8 27,7 28,7 29,6 30,7 Celkem 18,7 19,3 19,9 20,6 21,2 22,0

Zdroj: Vnitrostátní energeticko-klimatický plán ČR.