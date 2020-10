Podíl pozitivních testů ve středu přesáhl 34 procent

Praha - Podíl pozitivních testů na covid-19 byl ve středu rekordních 34,44 procenta. Laboratoře udělaly ve státní svátek 37.680 testů, o 9500 méně než v úterý. Nakažených, u kterých byl nový typ koronaviru potvrzen, bylo ve středu téměř 13.000. Dalších 6968 případů zatím přibylo za dnešek do 18:00, což bylo o 543 méně než minulý čtvrtek do stejné doby. Na pokles ale mohl mít vliv středeční svátek. Od začátku epidemie se koronavirem v Česku prokazatelně infikovalo přes 300.000 lidí. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví aktualizovaných k dnešním 18:00.

Podíl pozitivních testů se nad 30 procent dostal v sedmi z posledních osmi dní. Nad 34 procent se ale podle aktualizovaných statistik dostal ve středu poprvé od začátku epidemie.

Nemocí covid-19 v současnosti v Česku trpí 181.000 lidí. Většina z nich má mírný průběh. V nemocnicích je podle posledních údajů 6604 pacientů s covidem, o 20 méně než v úterý. Oproti minulému čtvrtku je ale počet hospitalizací vyšší zhruba o 1500.

Počet úmrtí lidí s covidem dnes stoupl zatím o 71 na 2826 případů. Za poslední týden zemřelo 872 lidí, z toho nejvíc v úterý, kdy do statistik přibylo 159 úmrtí.

Od propuknutí epidemie se v Česku novým koronavirem prokazatelně nakazilo 303.984 lidí. Zhruba tři čtvrtiny případů připadají na říjen. Dvě pětiny ze všech dosud nakažených se z nemoci uzdravily.

Nejvýrazněji se v posledním týdnu nákaza šířila na Náchodsku, kde na 100.000 obyvatel hygienici zaznamenali zhruba 1265 případů koronaviru. Následuje Benešovsko s 1199 a Rakovnisko s 1164 nakaženými na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní.

Od středy platí další zpřísnění restrikcí. Lidé nesmějí vycházet před 04:59 a po 21:00. Povoleny jsou v tuto dobu jen cesty za prací, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku nebo venčení psa v blízkosti bydliště. Obchody se základními potřebami, které vláda nechala otevřené, musejí nově až na výjimky zavřít mezi 20:00 a 05:00 a v neděli na celý den. Omezeny jsou farmářské trhy. Úřady i firmy mají nařídit práci z domova, pokud je to možné.

Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) při dnešním uvedení do úřadu uvedl, že za svůj hlavní úkol považuje změnu vnímání situace a nálady ve společnosti. Strach z viru, který lidi paralyzuje a rozděluje, je potřeba přeměnit v respekt, řekl. Podle Blatného nebude nutné vládní opatření zásadně zpřísňovat.