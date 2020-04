Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, letos klesl na 6,3 pct.

Praha - Schopnost Čechů splácet závazky se letos dále zlepšila. Na konci března 2020 mělo dluhy po splatnosti 6,3 procenta dospělých, zatímco na konci roku 2019 to bylo 6,4 procenta a o rok dříve 7,14 procenta. ČTK o tom dnes informovalo sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi se splácením závazků.

V negativním registru fyzických osob Solus bylo ke konci března zapsáno 560.000 osob s dluhem po splatnosti. Je to o 35.000 osob méně než na konci března 2019. Zatímco v okrese Žďár nad Sázavou má záznam v registru jen 3,37 procenta obyvatel starších 18 let, v okrese Most je to téměř 15 procent občanů.

Ještě v roce 2013 bylo zapsáno v negativním registru více než milion občanů s neuhrazeným závazkem po splatnosti. Ke konci prvního čtvrtletí roku 2020 to bylo jen něco málo přes polovinu. "Motorem pozitivního vývoje, tedy postupné úhrady historických dluhů po splatnosti ze strany spotřebitelů, byla v době ekonomické konjunktury zejména chuť spotřebitelů čerpat nové služby. S tím souvisí nutnost vyřešit historické závazky po splatnosti," uvedl tajemník sdružení Jan Stopka.

Otázkou podle něj zůstává, jak rychle dokáže česká ekonomika znovu nastartovat po skončení současných opatření. Zatímco nejbližší měsíce díky možnosti odkladu splátek pravděpodobně nepřinesou masivní zápisy nových dlužníků do registrů, na konci roku bude skutečně záležet na tom, jaká bude ekonomická síla obyvatel a jejich schopnost splácet závazky přijaté v době ekonomického růstu, dodal Stopka.

Sdružení v polovině března upozornilo, že klientům, kteří se řádně dohodnou se svým věřitelem na odkladu úhrady splatných závazků v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, nehrozí zápis do negativních registrů Solus. Této možnosti by však podle litery zákona měli využít pouze klienti, kteří jsou skutečně pandemií postiženi.

Solus sdružuje takřka 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům ohledně bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v obchodu.

Kraj ČR Podíl osob v prodlení v procentech Praha 4,88 Středočeský 5,85 Jihočeský 5,65 Plzeňský 6,34 Karlovarský 10,83 Ústecký 12,33 Liberecký 8,49 Královéhradecký 5,87 Pardubický 5,33 Vysočina 4,08 Jihomoravský 4,91 Olomoucký 5,93 Zlínský 4,08 Moravskoslezský 8,23 Celá ČR 6,3

Zdroj: Solus