Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, letos klesl na 5,8 pct.

Praha - Schopnost Čechů splácet závazky se letos dále zlepšila. Na konci září 2020 mělo dluhy po splatnosti 5,81 procenta dospělých, zatímco před rokem to bylo 6,54 procenta. ČTK o tom informovalo sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi se splácením závazků.

Ke konci září bylo v negativním Registru fyzických osob sdružení Solus zapsáno 520.000 osob, které dlouhodobě neplní své splatné závazky. Pokles počtu záznamů v průběhu druhého a třetího čtvrtletí je dán mimo jiné zavedením možnosti odkladu splátek. Těch podle Solus využili pravděpodobně i spotřebitelé, kteří by se bez existence splátkového moratoria v registrech s největší pravděpodobností objevili. Celkový dluh po splatnosti u těchto spotřebitelů dosahuje 41 miliard korun.

"Registry Solus používají společnosti, které berou řízení rizika u poskytovaných služeb vážně a důkladně prověřují schopnost splácet u svých klientů. Jejich portfolio klientů je tedy obecně zdravější, než může mít zbytek trhu," uvedl tajemník sdružení Jan Stopka. Jak doplnil, ještě v roce 2013 bylo zapsáno v negativním registru Solus více než jeden milion občanů s neuhrazeným závazkem po splatnosti.

Statistiky jsou ovlivněny také zavedením možnosti odkladu splátek. "Předpokládáme, že někteří občané, kteří by se dostali do prodlení s úhradou splátek bez ohledu na aktuální koronavirovou krizi, si požádali o odklad splátek v rámci zákonem umožněného moratoria. Zatímco v minulém roce by se tedy záznam o nespláceném závazku objevil přibližně po třech měsících v registru, letos to tak není. Pokud se finanční situace těchto klientů nezlepšila, může v registru růst počet záznamů někdy v prvním a druhém čtvrtletí příštího roku," doplnil Stopka.

Solus sdružuje zhruba 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům ohledně bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v obchodu.

Kraj ČR Podíl osob v prodlení v procentech Praha 4,6 Středočeský 5,36 Jihočeský 5,12 Plzeňský 5,83 Karlovarský 9,96 Ústecký 11,39 Liberecký 7,81 Královéhradecký 5,34 Pardubický 4,86 Vysočina 3,74 Jihomoravský 4,52 Olomoucký 5,38 Zlínský 3,72 Moravskoslezský 7,58 Celá ČR 5,81

Zdroj: Solus