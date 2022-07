Podezřelý ze střelby do průvodu na Den nezávislosti v USA útok týdny plánoval

Chicago (USA) - Mladý muž, kterého policie podezírá, že zastřelil sedm lidí při průvodu k pondělnímu Dni nezávislosti, útok plánoval několik týdnů. Oznámila to dnes policie ve městě Highland Park na předměstí Chicaga, podle které si podezřelý zbraň koupil legálně. Motiv střelby, při které bylo dalších zhruba 30 lidí zraněno, ale stále není jasný.

Policie v Highland Park už dříve uvedla, že podezřelý se jmenuje Robert E. Crimo III. a že teď je v zadržovací vazbě. Dnes zveřejnila další podrobnosti o útoku a bez dalších podrobností uvedla, že počet obětí vystoupil z původních šesti na sedm.

Policisté se domnívají, že jednadvacetiletý muž si vysoce výkonnou pušku, kterou při útoku použil, koupil legálně. Podle některých informací si před činem koupil dokonce pět střelných zbraní. Do davu ze střechy vypálil více než 70 ran. Předpokládají také, že se podezřelý převlékl do ženských šatů, aby splynul s davem, který prchal z místa činu. Crimo má výrazné tetování na obličeji, dámský převlek mu proto zřejmě umožnil nepozorovaně uniknout. Podezřelý utekl do nedalekého domu své matky a později si vzal její auto. V něm policisté našli další pušku podobnou té, se kterou dříve pálil do davu.

Policie dodala, že stále neví, jaký byl motiv střelby. Vyšetřovatelé, kteří podezřelého vyslechli a prozkoumali jeho příspěvky na sociálních sítích, nenalezli žádné známky toho, že by se na někoho v davu zaměřil kvůli rase, náboženství nebo jinému důvodu. V Highland Parku žije početná židovská komunita, některá média proto spekulovala o antisemitismu. Úřady plánují proti podezřelému ještě dnes vznést oficiální obvinění.

Jak uvedla americká CNN, policie se o útočníka zajímala dvakrát již v minulosti. Nejprve v dubnu 2019, kdy se pokusil spáchat sebevraždu. Policisté tehdy mluvili s ním i jeho rodiči, žádné kroky ale nepodnikli a Crimo se dostal do péče odborníků na duševní zdraví, uvedl mluvčí šerifa v Lake County Christopher Covelli. Podruhé jeden ze členů rodiny na policii v září stejného roku nahlásil, že Crimo má doma sbírku nožů a údajně říkal, že "všechny zabije". "Policie tehdy z domu odvezla 16 nožů, dýku a meč," dodal Covelli s tím, že tehdy nicméně opět nebyl žádný důvod, proč muže zadržet.

Při vyšetřování vyšlo najevo, že Crimo natáčel hudební videa, která umisťoval na internet pod pseudonymem "Awake the Rapper". Klipy, které na YouTube nasbíraly několik tisíc zhlédnutí a nyní jsou nedostupné, byly podle agentury AFP plné násilné tematiky. V jednom videu střílí hlavní protagonista po lidech, než ho zastřelí policie.

Průvod ve městě Highland Park se v pondělí dopoledne náhle zastavil, když se asi deset minut po jeho začátku ozvala střelba a stovky lidí začaly hledat místo k úkrytu. Střelec zaútočil na trase průvodu, kde se lidé sešli už dříve během dne, aby si zajistili místa s dobrým výhledem. Při střelbě se ale - někteří z nich viditelně zakrvácení - ve zmatku rozprchli. Podezřelý policistům několik hodin po útoku unikal, později ale obklíčili jeho dům. Policie už dříve uvedla, že zajistila pachatelovu pušku.

Ve Spojených státech jde o další z řady násilných činů s použitím střelné zbraně. Masakr s největším počtem obětí v poslední době spáchal 24. května osmnáctiletý mladík na základní škole v texaském Uvalde, kde zastřelil 19 dětí a dvě učitelky.

Americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill po pondělních událostech z Highland Park uvedli, že jsou šokováni "nesmyslným násilím spáchaným zbraní, které na letošní Den nezávislosti znovu rozeselo smutek mezi Američany". Šéf Bílého domu nedávno podepsal nový zákon o větší regulaci prodeje a držení zbraní. Agentura Reuters ho označila za nejvýznamnější normu v této oblasti za posledních 30 let, i když žádné převratné změny nepřináší. Biden proto v pondělí řekl, že je potřeba udělat více. "Boj proti epidemii, jakou je násilí způsobené střelnými zbraněmi, nevzdám," prohlásil prezident.