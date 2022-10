Podcast: BNP Paribas Cardif Pojišťovna – tak trochu jiná pojišťovna

Co to znamená, že je BNP Paribas Cardif Pojišťovna specializovanou pojišťovnou a jaké služby nabízí? V čem spočívá její důraz na řešení plnění finančních závazků a jakou službou předběhli její specialisté dobu před krizovým rokem 2020? Od asistence přes inovace po budování nového klientského ekosystému: vede tudy cesta k pojišťovně budoucnosti?

Na tyto a další otázky odpovídá v podcastu Četkast pro Business generální ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Zdeněk Jaroš. Jinak také člověk, který slaví v tomto roce přesně 20 let působení v manažerských patrech české odnože francouzské matky. A to od pozice obchodního ředitele a generálního ředitele pro Českou republiku přes Head of BNP Paribas Central and Eastern Europe, kumulovanou funkci generálního ředitele pro střední a východní Evropu až po generálního ředitele české BNP Paribas Cardif Pojišťovny a.s., předsedy představenstva BNP Paribas Cardif Pojišťovny a.s. a jednatele BNP Paribas Cardif services – centra pro sdílených služeb pro střední a východní Evropu. Hovoří tedy osoba povolaná srovnávat a načrtávat nové vize.

“Naše specializace spočívá ve finančních produktech, které nabízíme a které se vážou k produktům bankovních a nebankovních institucí, což mohou být hotovostní půjčky, hypotéky nebo platební kreditní karty. Nemáme vlastní distribuci, k ní používáme právě tyto bankovní nebo nebankovní domy, jejichž prostřednictvím oslovujeme klienty,” vysvětluje Zdeněk Jaroš.

Nápady na nové produkty, které primárně pojišťují schopnost občanů splácet své finanční závazky z hypoték, stavebního spoření, hotovostních úvěrů či kreditních karet pro případy ztráty zaměstnání, invalidity nebo úmrtí, čerpá BNP Paribas Cardif Pojišťovna ze zkušeností jak svých pracovníků a kolegů z celé skupiny, tak i zákazníků. Relativní novinkou je ošetřování rodinného příslušníka, s níž pojišťovna přišla ještě před vypuknutím koronavirové pandemie a která se během ní významně osvědčila. Od nového roku se chystá robotické vyhodnocování pojistných událostí, rezervy pro inovace jsou však pořád dosti velké.

“Budoucnost vidím poměrně jednoduše v tom, že pojistný trh oproti bankovnímu poněkud zaspal. Banky neustále digitalizovaly své procesy a komunikaci s klienty, vytvářely nové aplikace, vylepšovaly internetové bankovnictví. U pojišťoven už sice funguje online pojištění a někde i likvidace pojistných událostí, ale já stále vidím potenciál v digitalizaci a automatizaci celkových procesů. Primárně v oblasti pojistných událostí, aby klient nemusel čekat týden nebo 14 dní na vyplacení pojistného plnění,” nastiňuje Zdeněk Jaroš.

