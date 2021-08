Pod tlakem se cítíme, jde o hodně, připustil před odvetou Holeš

Praha - Defenzivní univerzál Tomáš Holeš připustil, že fotbalisté pražské Slavie jsou před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů proti Ferencvárosi Budapešť pod tlakem. Český šampion před týdnem v úvodním duelu v Maďarsku nečekaně prohrál 0:2 a k postupu má blíže soupeř. Holeš věří, že v domácím prostředí z červenobílých tlak spadne a dvojzápas dokážou otočit.

"Utkání řešíme v kabině každý den, co přijdeme. Pod tlakem se cítíme, jde o hodně, je to kvalifikace Ligy mistrů. Ale věřím, že v domácím prostředí nám fanoušci pomůžou, že to z nás spadne a pomůže nám to postoupit," řekl při on-line tiskové konferenci Holeš.

Slávisté si podle něj musejí dát pozor hlavně na brejky, které měl Ferencváros nebezpečné už před týdnem. "Nejsilnější stránky jejich týmu jsou ve hře dopředu a v rychlém přechodu. Nahoře mají rychlé a technicky hodně zdatné hráče. Musíme si na to dát pozor, protože z toho nám u nich hodně hrozili. Na druhou stranu jsme si vytvořili hodně situací okolo jejich vápna. V tomhle musíme pokračovat a zlepšit hru ve vápně, aby se nám podařilo dát gól," přemítal Holeš.

Přivítal, že vedení ligy vyhovělo žádosti Slavie o odložení sobotního utkání s Olomoucí. "Měli jsme delší čas na přípravu, do úterního zápasu půjdeme v plné síle. Měli jsme čas na přípravu i u videa, takže jsme si to všechno rozebrali. Na tréninku jsme si nacvičili hodně věcí, takže delší čas na přípravu byl samozřejmě k užitku," řekl Holeš.

Po startu na nedávném mistrovství Evropy s českou reprezentací nastoupil v úvodním duelu v Budapešti poprvé v nové sezoně v základní sestavě. Předtím odehrál jen 28 minut v druhém kole ligy v Teplicích.

"Samozřejmě to nebylo úplně ideální, jako kdybych měl plnohodnotnou přípravu s nějakým přípravným nebo ligovým zápasem. Ale prostě to tak bylo. Dal jsem si 30 minut v Teplicích a věřil jsem, že to bude dobré," uvedl Holeš.

"V tom zápase jsem se cítil dobře a myslím si, že teď je to každým tréninkem lepší a lepší. Dostávám se do kondiční formy," dodal osmadvacetiletý defenzivní záložník, který na Euru skóroval v osmifinále při vítězství 2:0 nad Nizozemskem.