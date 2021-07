Pod širým nebem se v prosinci uskuteční hned dva extraligové zápasy

Praha - Pod širým nebem by se v příští sezoně měla uskutečnit hned dvě extraligová utkání. Pořadatelé prosincové akce ve Špindlerově Mlýně, která musela být loni kvůli pandemii koronaviru o 12 měsíců odložena, se po postupu Kladna do nejvyšší soutěže rozhodli upravit program. Ve čtvrtek 9. prosince se na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru utkají Kladno s Pardubicemi, o dva dny později nastoupí na stejném místě Hradec Králové a Sparta.

Součástí D+D Real Winter Hockey Games budou i zápasy juniorských týmů, zástupců univerzitního hokeje, ženského hokeje, první ligy (Vrchlabí - Vsetín), parahokejistů Česka a Slovenska, česko-slovenských legend a na bruslích by se měli představit i bývalí fotbaloví reprezentanti. Oproti loňsku prodloužená akce potrvá od 7. do 11. prosince.

"Na začátku druhé covidové vlny jsme vůbec netušili, kolik nám tento náročný rok poskytne v konečném důsledku nových možností a příležitostí. Například postup Rytířů nám přinesl do programu jeden extraligový zápas navíc," uvedla Andrea Bársony z pořadatelské agentury Eniva na dnešní tiskové konferenci. "Měli jsme celý rok na přemýšlení a vzali jsme si ze vzniklé situace to pozitivní. Chceme, aby to byla největší a nejlepší akce na ledě, která tady kdy byla," řekl hrající majitel Kladna Jaromír Jágr. Legendární útočník, jehož Rytíři se původně měli ve Špindlerově Mlýně utkat s Vrchlabím, se na pořádání akce aktivně podílí.

Hokejové hry pod širým nebem budou mít soutěžní a nesoutěžní část. V úterý bude "Den hokejových juniorů", na kterém se představí týmy Kladna, Pardubic, Sparty a Hradce Králové. Ve středu se nejprve uskuteční turnaj partnerů a poté se přestaví fotbalové legendy.

"Pro nás je velká čest, že si na takové akci můžeme zahrát. Hokej nás strašně baví, chodíme hrát pravidelně, takže nebude problém dát tým dohromady. Spíše bude těžší hráče vytřídit. Je nás asi třicet a bude stačit tak dvanáct třináct hráčů," uvedl Vladimír Šmicer, jenž tým bývalých fotbalistů skládá. Na bruslích by se měli představit například Pavel Kuka, Karel Poborský, Jiří Novotný, Milan Baroš, Patrik Berger nebo Horst Siegl. "Napadlo mě, že bychom mohli oslovit Petra Čecha, zda by ho to zajímalo," zmínil Šmicer bývalého fotbalového brankáře, jenž v Anglii nastoupil jako hokejový brankář i v soutěžních zápasech.

Ve čtvrtek poté dojde na netradiční konfrontaci univerzitního a ženského hokeje. "Původně jsme uvažovali, že by ženská reprezentace nastoupila proti výběru ligy a vedle toho se utkaly dvě univerzity. Pak jsme si ale řekli, proč to nespojit? Nastoupí tak proti sobě," uvedl Jágr. Zápas se bude hrát podle ženských pravidel, tedy bez hry do těla. "Ženy čeká v listopadu kvalifikační turnaj o postup na olympiádu a já věřím, že v ní uspějí a bude to zároveň oslava jejich postupu. Taková třešnička na dortu," řekl legendární český útočník, který by sám měl na hokejových hrách odehrát dva zápasy - vedle kladenského dresu plánuje v pátek nastoupit i v duelu česko-slovenských legend.

Kapacita hokejového stadionu, který na konci sjezdovky speciálně vyroste, bude stejná jako se plánovalo loni - 7500 diváků. A pořadatelé věří, že se tentokrát opravdu uskuteční. "Připravujeme se na všechny varianty. Máme covidového manažera, který vše sleduje a chceme, aby se tento rok akce uskutečnila. Věřím, že se nebude opakovat to, co minulý rok. Přeji si, abychom zápasy odehráli narvané s diváky. To je náš sen," řekla Bársony.

Optimistický je i Jágr. "Před rokem jsme nevěděli, co máme čekat. Nikdo si nedovedl představit, že se bude celý rok hrát bez diváků. Nakonec jsme to zažili a přežili jsme to. Já jsem velký optimista a věřím, že opatření budou minimální a možná žádné. Výhoda je, že se hraje open air a mělo by to být lepší, než kdyby se to hrálo na nějakém zakrytém stadionu. Věřím, že vše dobře dopadne a bude se hrát před davem lidí," přál si Jágr.

Z loňského roku je prodáno více než 60 procent vstupenek na hlavní zápasy. Po úpravě programu však mohou fanoušci Kladna, které mělo původně hrát v pátek, své lístky do 4. srpna vyměnit. Ceny na hlavní zápasy i nadále začínají na 990 korunách, na juniorský den bude vstup zdarma, ale diváci se musí dopředu registrovat. Na zápas fotbalových legend byla cena stanovena od 290 korun, celý výtěžek ale poputuje na konto nadačního fondu Knights Foundation.