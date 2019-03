Praha - Kvůli silnému větru, který v neděli a v noci na dnešek zasáhl celou zemi, bylo dnes po ránu bez proudu kolem 315.000 odběratelů. Ve většině krajů proto energetici vyhlásili kalamitní stav. Vítr přidělal práci hasičům, kteří v noci vyjížděli ke stovkám spadlých stromů či utržených střech. Problémy jsou také na železnici. Na olomouckém nádraží spadla do kolejiště část střechy a omezila dopravu.

Společnost ČEZ Distribuce evidovala dnes po ránu 240.000 odběrných míst bez proudu a řešila 390 poruch na vedení vysokého napětí. Nejvíc poruch firma aktuálně řeší v Moravskoslezském kraji, uvedla mluvčí ČEZ Distribuce Soňa Holingerová. Ačkoliv se technikům v noci podařilo část odběratelů znovu připojit k vedení, i nadále platí kalamitní stav, který firma vyhlásil v 10 krajích.

Dalších téměř 75.000 odběratelů bez proudu měla po ránu distribuční firma E.ON. Kalamitní stav vyhlásila v jižních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě.

V poslední době postihly výpadky elektřiny statisíce lidí například v říjnu 2017, kdy se bez elektřiny ocitlo až půl milionu lidí. Silný vítr si tehdy vyžádal dokonce dva životy. Největší výpadky elektrické energie způsobené větrem za poslední dekády pak postihly Českou republiku během orkánů Kyrill (leden 2007) a vichřice Emma (březen 2008), kdy výpadky elektrické sítě postihly na vrcholu kalamity téměř milion lidí.

Silný noční vítr dnes přidělal práci nejenom energetikům, ale i železničářům. Popadané stromy v noci a ráno zablokovaly provoz na několika hlavních a mnoha lokálních železničních tratích. Problémy hlásí téměř všechny kraje, nejméně omezení je momentálně na jižní Moravě, řekla ČTK mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Vlaky měly kvůli vichřici problémy například mezi Českými Budějovicemi a Prahou, mezi jižními Čechami a Rakouskem, na trati Pardubice - Havlíčkův Brod, mezi Olomoucí a Krnovem či na trati Karviná - Dětmarovice. Zranění ani větší škody zatím nejsou hlášeny.

Rušnou noc měli hasiči. V některých krajích vyjížděli od nedělního večera ke stovkám případů. Většinou rozřezávali spadlé stromy a větve.

Stovky výjezdů kvůli silnému větru měli například středočeští hasiči. "Nejvíce problémů bylo hlášeno na Benešovsku, Mladoboleslavsku a Příbramsku. Ve 333 případech se jednalo o popadané stromy a ulámané větvě," uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda.

V Královéhradeckém kraji zaměstnal vítr v noci hasiče ve 180 případech. Vichřice poničila v kraji asi deset střech. Ve Vamberku na Rychnovsku vítr uvolnil plechovou střechu i se solárními panely.

V Pardubickém kraji vyjížděli hasiči za noc ke 251 případům. Hasiči nejčastěji odklízeli stromy, které spadly na silnice. Tak tomu bylo například v Trstěnici na Svitavsku, Nemošicích u Pardubic, v Leštince na Chrudimsku nebo Vysokém Mýtě - Domoradicích na Orlickoústecku.

Také v Olomouckém kraji dnes ráno komplikují dopravu spadlé stromy, kvůli kterým je uzavřeno několik úseků silnic. Na vlakovém nádraží v Olomouci se utrhla části střechy a spadla do kolejiště, provoz musel být omezen. Nikdo nebyl zraněn, škody budou však na majetku.

Jihomoravští hasiči vyjížděli od sobotního večera ke 194 případům souvisejícím s větrem. Nejvíc práce měli dnes v noci v okolí Brna a na Blanensku.

Popadané stromy zastavily vlaky na mnoha místech po celé zemi

Popadané stromy v noci a ráno zablokovaly provoz na několika hlavních a mnoha lokálních železničních tratích. Problémy hlásí téměř všechny kraje, nejméně omezení je na jižní Moravě, řekla ČTK mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Vlaky měly kvůli vichřici problémy například mezi Českými Budějovicemi a Prahou, mezi jižními Čechami a Rakouskem, na trati Pardubice - Havlíčkův Brod, mezi Olomoucí a Krnovem či na trati Karviná - Dětmarovice. Zranění ani větší škody zatím nejsou hlášeny.

Aktuální informace o omezeních na železnici najdou cestující na webu Českých drah.

"Nyní probíhá odstraňování stromů a větví, které popadaly na koleje i trakční vedení. Konec mimořádností nelze odhadnout," uvedla mluvčí. Na některých tratích, kde už omezení skončilo, musí vlaky jezdit pomaleji. Lze proto očekávat zpoždění.

Několik mimořádných výluk je například na trati z Prahy do Českých Budějovic a z Českých Budějovic do Rakouska, je tam zavedena náhradní autobusová doprava. V severních Čechách vlaky nejezdily mezi Děčínem a Rumburkem a mezi Libercem a Frýdlantem, ve východních Čechách byl kvůli spadaným stromům zastaven provoz z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Provoz byl zastaven také mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou na Vysočině. V Olomouckém kraji stály vlaky mezi Olomoucí a Krnovem nebo u Šumperka. Na severní Moravě se lidé po železnici nedostanou z Karviné do Dětmarovic, vlaky včetně rychlíků tam jezdí odklonem přes Bohumín a Karvinou.

Problémy byly i na mnoha lokálních tratích, dodala Novotná. Někde se už hasičům podařilo stromy z kolejí a trolejí odstranit, jinde ještě omezení trvá.