Počty lososů migrujících do Česka se posledních 20 let nemění

Praha - Do Česka se každoročně vrátí pouze desítky dospělých lososů, kteří migrují z moře do sladkovodních řek, aby se zde rozmnožili. Největší překážkou jsou pro ně jezy a další uměle vytvořené překážky na tocích řek. Počty vracejících se lososů jsou posledních zhruba 20 let stejné. Novinářům to dnes řekl jednatel Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Tomáš Kava. Rybáři o návrat lososa na území Česka usilují opět již od roku 1998 a dodnes uměle vysadili přes 4,1 milionu plůdku. První návrat dospělého lososa se potvrdil v roce 2002 v řece Kamenici v Ústeckém kraji, lososi tam připlouvají z moře přes Labe.

"Problém celého projektu je v migrační průchodnosti," řekl Kava. Svaz uvedl, že od ústí Labe do moře je na území Německa jedinou významnou překážkou plavební komora u Hamburku, kde je několik rybích přechodů, které jsou ale aktuálně částečně neprostupné. Pro migraci lososů je však velkým problémem množství staveb na území ČR na Labi a jeho přítocích.

Ryby se podle Kaly kvůli uměle vybudovaným překážkám na řece Kamenici dostanou jen zhruba 1,5 kilometru za obec Hřensko k prvnímu jezu v Edmundově soutěsce. Svaz také upozorňuje na to, že rybí přechody v ČR jsou často bez vody kvůli provozu turistických pramic. Podobná situace je také na Ploučnici.

Kava řekl, že v počátcích projektu rybáři očekávali, že by mohla populace vracejících se lososů rychle narůstat. V následujících letech se ale vracely pouze desítky kusů, což je stav, který přetrvává dodnes. Upozornil zároveň na to, že většina dospělých lososů, které do Česka doplují z moře, aby se zde vytřeli, na našem území brzy uhyne. Rybáři pozorují, že velké množství ryb má menší zranění, do kterých brzy pronikne infekce a ryby již nezvládnou stovky kilometrů dlouhou cestu zpět do moře. Kava uvedl také, že z plůdku vysazeného na jaře se dvou let života dožije pouze zhruba deset procent vysazených ryb, které odplují do moře.

Podle Kavy snahy o záchranu lososa a podporu jeho populace začaly již v 19. století, v první polovině 20. století se však snaha o záchranu lososa na českém území postupně spíše utlumovala a velký vliv na populaci měly hlavně intenzivní rybolov, stavební činnost na řekách a zhoršující se kvalita vody. "Přibližně v polovině 20. století zmizel z našeho území," řekl.

Český rybářský svaz v severních Čechách navázal na iniciativu usilující o návrat lososa do Labe, která v 90. letech vznikla v Německu. Prvních 10.000 kusů rybáři vysadili v Kamenici. Během dalších let vysazovali až 300.000 kusů za rok. V posledních letech je to podle Kaly zhruba 40.000 ročně, což rybáře stojí asi 160.000 Kč bez dopravy a dalších nákladů a lze očekávat, že příští rok budou ceny vyšší.

Rybářský svaz v minulosti na vysazování plůdku čerpal dotace, v posledních letech však návrat lososa již financoval z vlastních prostředků. Nyní projekt získal soukromého sponzora.