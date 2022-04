Počet zahájených staveb bytů v ČR do konce února klesl o 9,4 pct na 1945

Praha - Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce února stavbu 1945 bytů v nových bytových domech, meziročně o 9,4 procenta méně. Tempo poklesu se však od ledna zpomalilo. Za první měsíc letošního roku byla v nových bytových domech zahájena stavba 575 bytů, což byl meziroční pokles o 42,6 procenta. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Celkem 852 bytů bylo od ledna do února zahájeno v nových bytových domech v Praze, meziročně o 10,1 procenta méně. Naopak nejvyšší meziroční růst zaznamenal Jihomoravský kraj, kde byla zahájena stavba 341 nových bytů v bytových domech, meziročně o 262,8 procenta více.

"Nových bytů byl na trhu obrovský nedostatek už před válkou na Ukrajině. Jejich deficit se jen v Praze odhaduje na desítky tisíc. Do toho přišla uprchlická krize a ze dne na den zde máme 300 tisíc nových obyvatel, z nichž velká část v Česku pravděpodobně bude chtít zůstat. A je to tak dobře, potřebujeme pracovní sílu v řadě oborů," uvedla ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialková.

Situaci v bytové výstavbě označil za nepříznivou generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol Evžen Korec. "Počet zahájených bytů v rámci celého Česka sice v únoru meziročně vzrostl o 26,1 procenta na 3691 bytů, ale vzhledem k aktuální situaci je otázkou, kolik se jich stihne dokončit včas," uvedl.

Uvedených 3691 bytů je číslo, které pro únor vychází jako součet opravených a rozšířených bytů a dokončených bytů v nové výstavbě. Za novou výstavbu se přitom ve výsledcích ČSÚ považují jak byty v nových bytových, tak v nových rodinných domech.

"Urychlit povolování nové bytové výstavby by proto mělo být v maximálním zájmu státu. Nejenže je řešením bytové krize, ale zároveň nasytí i státní rozpočet, který se nyní potýká s následky pandemie a války na Ukrajině," řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Podle Fialkové by řešením bylo umožnění typové opakovatelné a levné výstavby ubytování hotelového typu nebo modulární stavby. "Mohou sloužit v první fázi jako ubytování pro uprchlíky a později třeba jako bydlení pro zaměstnance velkých firem nebo startovací byty pro obce," uvedla. Stát by se podle jejího vyjádření měl postarat o to, aby byl podobný typ výstavby schopen nyní povolovat výrazně rychleji.

Celkem 43,8 procenta nových bytů v nových bytových domech připadá na Prahu. Následují Jihomoravský (17,53 procenta), Plzeňský (10,59 procenta), Středočeský (8,84 procenta) a Pardubický kraj (8,17 procenta). Žádné byty v nových bytových domech nebyly zahájeny v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina. Méně než sto nových bytů v rodinných i bytových domech celkem se letos začalo stavět jen v Karlovarském kraji.