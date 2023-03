Počet zadržených padělků bankovek a mincí loni klesl na 1980 kusů

Praha - V Česku bylo loni zadrženo 1980 padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn. Meziročně jich bylo o 4856 méně, předloňský počet ale ovlivnila policejní akce, při níž se podařilo zachytit velké množství padělaných eur. Hodnota zadržených padělků byla 2,95 milionu korun, uvedla dnes Česká národní banka (ČNB).

Téměř polovinu všech zadržených padělků tvořily české bankovky, odhaleno bylo 930 kusů. Nejčastěji padělanou bankovkou byla tisícikoruna, druhým nejčastějším padělkem byla dvoutisícikoruna.

"Pořád platí, že většina padělků není dobré kvality. Pokud lidé budou věnovat dostatečnou pozornost svým platidlům, měli by být schopni tyto padělky rozpoznat," řekl člen bankovní rady Jan Procházka. Padělatelé nejčastěji tiskli bankovky na inkoustových tiskárnách, týkalo se to dvou třetin zadržených kusů. Zhruba třetina kusů byla zhotovena na barevných kopírkách.

Většina padělků byla na pětistupňové škále hodnocena na čtvrtém, tedy druhém nejhorším stupni. Napodobení ochranných prvků bylo nekvalitní, nebo zcela chybělo. Třetina případů připadla na padělky v pátém stupni nebezpečnosti, kdy byl například rub bankovky vzhůru nohama, nebo zcela chyběl.

ČNB také zadržela 182 padělaných českých mincí, v předchozích dvou letech přitom žádné padělané české mince neobjevila. "Dostala se nám do oběhu padělaná dvacetikoruna, která je poměrně kvalitně ražena," řekl Procházka. Podle něj ale většina zařízení na zpracování mincí padělky rozpozná a mohou je poznat i běžní lidé, když okraj hrany vystupuje nad mincovní pole a kvalita ražby klesá od středu ke kraji mince.

U padělaných zahraničních platidel byly nejčastěji zadrženy eurové bankovky, bylo jich 652 kusů. Podařilo se také zachytit 80 padělaných dolarových bankovek.

Ředitel odboru peněžního oběhu a ochrany platidel ČNB Jan Mayer řekl, že zachycené padělky zahraničních měn mají zpravidla vyšší kvalitu než padělané koruny. Podle něj to má dva hlavní důvody. "Náš trh je výrazně menší než trh eurozóny. Pro padělatele to není tak zajímavé jako měna, která má větší platnost. Dalším důvodem může být to, že české bankovky jsou vybavené poměrně kvalitními ochrannými prvky, takže padělání není vůbec snadné," řekl.

Mayer uvedl, že české bankovky se tisknou na speciálním papíru, ke kterému se není snadné dostat. Samotný papír už v sobě obsahuje ochranné prvky. Tisk bankovek se potom koná třemi různými technikami, které na sebe navazují. "Vytvořit kvalitní padělek není tak jednoduché, jak se zdá," řekl.

Procházka uvedl, že pokud má člověk podezření, že se mu někdo snaží dát padělek, má právo bankovku nebo minci přijmout. Pokud už podezřelou bankovku či minci má, nesmí ji dál vracet do oběhu, ale musí ji předat policii, která nechá ČNB prověřit pravost. Pokud by bankovka byla pravá, dotyčný ji dostane zpět. Pokud by to byl padělek, ČNB ji stáhne z oběhu bez náhrady.

Padělatelům hrozí v Česku za zločin padělání a pozměnění peněz až osm let vězení. V případě organizované skupiny či značného rozsahu trestné činnosti je trest až desetiletý.

Počet padělaných a pozměněných bankovek a mincí v letech 2000 až 2022:

Rok Počet 2000 9563 2001 7238 2002 6350 2003 11.187 2004 9361 2005 9337 2006 7922 2007 3576 2008 4612 2009 6955 2010 6529 2011 6002 2012 4514 2013 3130 2014 5461 2015 5301 2016 3646 2017 2850 2018 2111 2019 1828 2020 1389 2021 6838 2022 1980

Zdroj: ČNB