Počet žadatelů o azyl se v první polovině roku v EU zvýšil o téměř 30 procent

Valetta - Počet žadatelů o azyl se v první polovině roku v EU, Norsku a Švýcarsku meziročně zvýšil o 28 procent na zhruba 519.000. Uvedla to podle agentury AFP Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA), která také upozornila, že podle současných tendencí by počet žadatelů mohl do konce roku překročit milion.

Nejčastěji žádali o azyl ve 29 sledovaných zemích od ledna do června Syřané, Afghánci, Venezuelané, Turci a Kolumbijci, ne které připadá dohromady 44 procent žádostí.

V letošním prvním pololetí bylo evidováno nejvíce žadatelů o azyl v tomto období roku od let 2015 a 2016. Tehdy, v době velkého přílivu uprchlíků zejména v důsledku konfliktu v Sýrii, dosáhl počet žadatelů 1,3 milionu v roce 2015 a 1,2 milionu v roce 2016. Loni jich bylo dohromady 994.945.

Nejvíce žádostí o azyl bylo v první polovině roku podáno v Německu, na které jich připadá 30 procent z celkového počtu. Následují Španělsko se 17 procenty a Francie s 16 procenty.

EUAA dodala, že v důsledku nárůstu počtu žádostí se mnohé evropské země ocitají "pod tlakem na vyřizování žádostí" a že počet žádostí čekajících na rozhodnutí se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 34 procent.

Přibližně 41 procent žádostí o azyl v první instanci bylo vyřízeno kladně. Kromě toho nyní zhruba čtyři miliony Ukrajinců uprchlých před ruskou invazí využívají v EU dočasné ochrany.