Počet vyléčených z covid-19 stoupl od pondělí o čtvrtinu na 642

Ilustrační foto - V laboratoři AGELLAB ve Vítkovické nemocnici v Ostravě 10. dubna 2020 začal zkušební provoz nového přístroje na testování nového typu koronaviru, který má výrazně navýšit testovací kapacitu v kraji. Náklady na jeho pořízení byly 12 milionů korun a laboratoři umožní denně udělat téměř čtyřnásobně více testů, mohla by tak vyhodnocovat až 900 testů denně. Na snímku je odborná pracovnice laboratoře Kristýna Deingruberová.

Ilustrační foto - V laboratoři AGELLAB ve Vítkovické nemocnici v Ostravě 10. dubna 2020 začal zkušební provoz nového přístroje na testování nového typu koronaviru, který má výrazně navýšit testovací kapacitu v kraji. Náklady na jeho pořízení byly 12 milionů korun a laboratoři umožní denně udělat téměř čtyřnásobně více testů, mohla by tak vyhodnocovat až 900 testů denně. Na snímku je odborná pracovnice laboratoře Kristýna Deingruberová. ČTK/Pryček Vladimír

Praha - Počet vyléčených z nemoci covid-19 způsobované koronavirem stoupl v Česku od pondělního večera o čtvrtinu na 642. Úmrtí lidí nakažených koronavirem přibylo o více než desetinu na 161. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:30. Množství potvrzených případů covid-19 v republice se za dnešek zvýšilo o 42 na 6101.

Nejvyšší počet potvrzených případů nákazy koronavirem ze všech regionů v Česku je nadále v Praze, a to 1456. V hlavním městě je také největší podíl nakažených v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel Prahy připadá zhruba 107 zaznamenaných případů covid-19. Druhý největší podíl nakažených má Olomoucký kraj, kde je na 100.000 obyvatel přes 93 případů covid-19.

Podle věku je mezi potvrzenými případy covid-19 nejvíce lidí starších 65 let. Tvoří zhruba pětinu z celkového počtu nakažených. Podobný podíl ze všech evidovaných případů tvoří také lidé ve věku od 45 do 54 let.

Denní nárůst množství potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku se v předchozích dvou dnech výrazně zpomalil. Zatímco v sobotu přibylo za den podle údajů ministerstva 170 případů, v neděli 89 a v pondělí 68.

Zároveň klesal počet provedených testů na koronavirus, a to ze sobotních zhruba 4800 na přibližně 3200 denně v neděli i pondělí. I navzdory úbytku testů ale klesl podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných. V sobotu činil 3,51 procenta, v neděli 2,75 procenta a v pondělí 2,14 procenta.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů za poslední týden:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 6. dubna 6233 235 7. dubna 7434 195 8. dubna 8164 295 9. dubna 8009 257 10. dubna 5431 163 11. dubna 4841 170 12. dubna 3233 89 13. dubna 3183 68

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Celkové počty případů nemoci covid-19 v regionech (podle trvalého bydliště pacienta):

Kraj Absolutní počet případů Počet případů na 100.000 obyvatel Praha 1456 106,98 Středočeský 741 54,45 Jihočeský 155 24,18 Plzeňský 486 83,42 Karlovarský 208 70,44 Ústecký 387 47,16 Liberecký 179 40,53 Královéhradecký 170 30,87 Pardubický 227 43,73 Vysočina 164 32,22 Jihomoravský 353 29,80 Olomoucký 589 93,12 Zlínský 260 44,61 Moravskoslezský 695 57,71 Nezjištěno* 31 -

*cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví