Počet víz udělených uprchlíkům z Ukrajiny dál klesá, v pátek jich bylo 796

Praha - Počet víz dočasné ochrany udělených v Česku uprchlíkům z Ukrajiny dále klesá. V pátek jich bylo vydáno 796, což bylo o 104 méně než před týdnem. Od počátku války dostalo víza 364.091 uprchlíků. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Denní počty víz udělených běžencům z Ukrajiny postupně klesají už zhruba od poloviny května.

Rusko zahájilo útok na Ukrajinu 24. února. Od té doby podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z minulého týdne odešlo do zahraničí z Ukrajiny 6,6 milionu lidí, většinou do Polska. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl tento týden deníku Právo, že do Česka denně přijíždí průměrně tisícovka ukrajinských uprchlíků, ale stejný počet jich i odjíždí. V Česku tak podle ministra nyní zůstává zhruba 300.000 běženců z Ukrajiny.

Na cizinecké policii se za celou dobu trvání rusko-ukrajinského konfliktu nahlásilo podle údajů vnitra k pátku 279.883 lidí. Za pátek jich bylo 2402. Na policii se nemusí hlásit děti do 15 let, které tvoří asi třetinu uprchlíků.

Po celém Česku fungují regionální střediska, která nabízejí uprchlíkům z Ukrajiny pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve středu oznámil, že město k 15. červnu uzavře asistenční centrum pro uprchlíky ve Vysočanech, které je společné pro Prahu a střední Čechy. Praha se podle Hřiba potýká až s několikanásobně vyšším počtem běženců než další regiony. Požaduje přerozdělování uprchlíků do méně vytížených krajů. Rakušan uvedl, že o běžence se Česko i při uzavření pražského centra dokáže postarat. O situaci v Praze bude s Hřibem 17. června jednat premiér Petr Fiala (ODS).