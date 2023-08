Počet školáků oproti loňsku podle odhadů ministerstva školství vzroste

Praha - Celkový počet žáků a studentů základních a středních škol v Česku by se měl oproti loňsku zvýšit. Důvodem je předpokládaný nárůst počtu středoškoláků. Ve školním roce 2023/2024 by mělo SŠ navštěvovat 488.100 mladých lidí, odhaduje ministerstvo školství (MŠMT). To je o zhruba 25.000 studentů více než v předchozím školním roce. Naopak nižší oproti loňsku by měl být podle resortu počet žáků ZŠ. Zatímco v uplynulém školním roce jich bylo rekordních 1,007.778, v tom novém by to mělo být o 2378 žáků méně. Údaje zahrnují i ukrajinské uprchlíky. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytlo MŠMT.

Do prvních tříd by mělo od září podle odhadů úřadu chodit 118.200 dětí, které se na ZŠ zapsaly na jaře. Ve školním roce 2022/2023 resort evidoval 118.303 prvňáčků, tedy podle statistik úřadu nejvíce za posledních deset let. O rok dříve, tedy ve školním roce 2021/2022, se stejně jako v předešlých třech letech počet prvňáčků pohyboval okolo 108.000.

Minulý školní rok byl rekordní i co se celkového počtu žáků ve všech ročnících ZŠ týče. Tehdy si povinnou školní docházku na ZŠ plnilo 1,007.778 dětí, přičemž jeden milion překonal počet dětí v ZŠ poprvé v historii České republiky. Podíl na tom měli i žáci z řad ukrajinských uprchlíků, kteří do ČR začali přijíždět od jara 2022 v souvislosti s válkou v jejich domovině. Loni se na ZŠ učilo podle zjištění resortu školství necelých 40.000 ukrajinských azylantů.

Za nárůstem počtu středoškoláků stojí demografický vývoj. Na SŠ nyní míří silné populační ročníky dětí narozených kolem roku 2008 a prváků na SŠ tak od roku 2019 přibývá. Na SŠ v Česku také od jara 2022 studují ukrajinští azylanti, v dubnu letošního roku se jich podle zjištění resortu školství v tuzemských SŠ vzdělávalo 3368. Letos by v prvních ročnících SŠ včetně víceletých gymnázií a nástaveb mělo podle odhadů MŠMT být 169.300 nově přijatých studentů včetně uprchlíků z Ukrajiny. Ve školním roce 2022/2023 bylo do prvních ročníků SŠ nově přijatých zhruba 130.000 lidí, přičemž tehdy se celkový počet středoškoláků ve všech formách vzdělávání pohyboval okolo 460.000.

Nejvíce prváků bude od září studovat na maturitních oborech, a to přes 119.000 studentů, předpokládá úřad. Do prvních ročníků na nematuritních oborech se chystá 39.700 lidí. V novém školním roce by tak na maturitních oborech mělo být celkem téměř 365.000 studentů všech ročníků, tedy o zhruba 14.000 více než loni. Na nematuritních oborech by mělo letos být 104.000 mladých lidí. V předchozím školním roce bylo podle statistik ministerstva na školách, na nichž studium končí získáním výučního listu, asi 95.000 osob.

Přesné počty dětí školáků by měly být známé na podzim, informovala mluvčí MŠMT Aneta Lednová. "K 30. září 2023 se uskuteční ve školách pravidelné statistické šetření, ve kterém budou žáci rozděleni i podle státního občanství," uvedla na dotaz ČTK.