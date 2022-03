Počet skautů za uplynulých 15 let vzrostl o tři čtvrtiny, teď je jich 73.315

Praha - Mnohaletý růst zájmu o skauting v Česku stále pokračuje, nezastavila ho ani epidemie covidu-19. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytla skautská mluvčí Barbora Trojak. Počet členů a členek ve skautu se podle ní za 15 let zvýšil o 75 procent. Nyní jich je v ČR 73.315. České hnutí podle Trojak roste nejrychleji v Evropě a je dlouhodobě největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku.

Aktuální meziroční nárůst členské základny skautů byl podle Trojak nejvyšší za 20 let, přibylo jich 4513. Mezi dětmi a mládeží je skautů 49.795, počet dospělých skautů činí 23.520. Nejpočetnější kategorií jsou tradičně světlušky a vlčata, tedy děti ve věku od sedmi do 11 let. Jde o 24.435 dívek a kluků. Celkem je v Česku 2283 oddílů sdružených do 479 skautských středisek. Nových oddílů přibylo za minulý rok 26.

Růst zájmu o skauting je podle starosty Junáka-českého skauta Josefa Výprachtického o to cennější, že mnoho dětí v uplynulých dvou letech vinou epidemie covidu-19 opustilo své dosavadní mimoškolní aktivity. Stinnou stránkou je ale to, že na mnoha místech čekají zájemci na vstup do oddílu na takzvaných čekacích listinách. "Limitem pro přijetí dalších dětí bývá kapacita nebo špatný stav kluboven a nedostatek vedoucích - dobrovolníků. Těch totiž přibývá pomaleji než kluků a holek v oddílech," vysvětlila Trojak.

Skautů a skautek v Česku přibývá nepřetržitě od roku 2006. Podle výzkumu agentury Ipsos z roku 2019 doporučuje tuto volnočasovou aktivitu sedm z deseti dospělých. Rodiče oceňují, že organizace rozvíjí děti všestranně, posiluje odolnost, samostatnost a sebedůvěru a dává jim možnost trávit čas aktivně. Děti na skautingu baví to, že si mohou vyzkoušet řadu různých aktivit, učit se nové schopnosti, zažívat hry a dobrodružství s kamarády, jezdit na výpravy i tábory.

Skauting stojí od svého počátku na unikátní výchovné metodě, která vede mladé k uznávání hodnot, učení pomocí zkušeností, rozvoji empatie, sociálních vztahů a pomoci druhým. O fungování oddílů se starají tisíce dobrovolnic a dobrovolníků, kteří působí jako skautští vedoucí. Vzhledem k tomu, že jich je v současnosti nedostatek, učí se skauti podle své mluvčí postupně pracovat také s dospělými nováčky, kteří jako děti skautingem neprošli. K dobrému zázemí v klubovně může podle ní oddílům pomoct i podpora obce nebo kraje.