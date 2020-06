Počet případů koronaviru v ČR přesáhl 10.000

Praha - Počet případů koronaviru v Česku překročil 10.000, do dnešního večera se nemoc covid-19 prokázala u 10.044 lidí. Za neděli přibylo 33 nakažených, což bylo nejméně za zhruba tři týdny. Testů na koronavirus laboratoře provedly 1057, mezi testovanými se tak nákaza prokázala u 3,12 procenta lidí. Je to podobný podíl jako v sobotu. O víkendu se ale testuje méně než ve všední dny. Skoro 73 procent lidí se z nemoci vyléčilo, konkrétně 7295 lidí. Počet lidí, kteří s nákazou zemřeli, se v neděli zvýšil o jednoho na 330. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:30. Za dnešek zatím přibylo 20 nemocných.

První tři případy koronaviru se v Česku objevily 1. března, první člověk s covidem zemřel o tři týdny později. Tisícovou hranici počet nemocných přesáhl 21. března a pětitisícovou o dva týdny později. Na přelomu března a dubna denní přírůstek případů v některých dnech překračoval 300. Omezení, která vláda zavedla ve veřejném životě, pak nárůst zbrzdila. Od 22. dubna byl přírůstek jen ve dvou dnech nad stovkou.

Nyní má covid-19 v Česku podle epidemiologů jen lokální ohniska, zejména v Moravskoslezském kraji a Praze. Ve většině regionů se nové případy ve větším počtu neobjevují. Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky by na konci června mohlo být v tuzemsku asi 11.000 až 11.400 případů nákazy.

Na denní přírůstek nových případů koronaviru má vliv počet testů, přičemž ve všední dny jich laboratoře provedou více než o víkendu. V neděli bylo testováno nejméně lidí od poloviny března. V sobotu bylo testů jen zhruba o 600 více a poměr nakažených k počtu testovaných byl 3,24 procenta. V týdnu byl tento poměr nižší, mezi 1,2 až 1,8 procenta, denně se totiž provádělo přes 3500 testů.

S nemocí se aktuálně potýká 2419 lidí, její průběh je většinou mírný. V nemocnicích bylo 119 pacientů, 12 z nich je v těžkém stavu.

Nejvíce úmrtí, téměř stovku, ministerstvo zaznamenalo v Praze. V hlavním městě bylo za celou dobu epidemie odhaleno i nejvíce případů covidu-19, a to 2326, na 100.000 obyvatel tak připadá více než 175 nakažených. Obě čísla jsou nejvyšší mezi kraji. Přes 1400 lidí v Praze se z nemoci už vyléčilo. V Moravskoslezském kraji dosavadní počet 1841 případů zvýšilo zejména ohnisko v uhelném dole Darkov na Karvinsku, kde mezi zaměstnanci a v jejich rodinách testy potvrdily už téměř pět stovek nemocných. Obětí je v regionu 63.

Nejméně nákaza zasáhla Jihočeský kraj a Vysočinu. V jižních Čechách na 100.000 obyvatel připadá necelých 30 případů nemoci.