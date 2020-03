Počet potvrzených případů stoupl na 1165, jeden pacient zemřel

Praha - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 1165. Během neděle přibylo 114 nových případů a první pacient s nemocí COVID-19 zemřel. Stalo se tak tři týdny od oznámení prvních případů nákazy novým koronavirem v Česku. Z nemoci se doposud vyléčilo šest pacientů, testováno bylo celkem 17.377 lidí. Vyplývá to z aktualizovaných dat ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru. Ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech, který od předminulé soboty slouží jako mezisklad ochranného materiálu proti šíření nemoci COVID-19 pro zásobování nemocnic, bylo zatím vydáno 1,3 milionu roušek.

S nemocí COVID-19 zemřel v neděli večer pětadevadesátiletý senior v pražské Nemocnici na Bulovce. Muž byl do nemocnice přijat 18. března, umístěný byl na standardním lůžku na infekční klinice. Trpěl řadou zdravotních problémů jako chronické srdeční selhání, chronická ischemická choroba srdeční a měl kardiostimulátor. Důvodem úmrtí bylo celkové vyčerpání organismu, uvedl ošetřující lékař Infekční kliniky Nemocnice na Bulovce.

V nemocnicích se v neděli s nemocí COVID-14 léčilo více než 70 pacientů, na jednotkách intenzivní péče byla asi dvacítka nemocných a zhruba desítka pacientů potřebovala plicní ventilaci. Jeden muž v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) je na speciálním přístroji, který okysličuje krev. Nemocnice pro něj od americké firmy Gilead získala povolení použít experimentální lék remdesivir, z USA ale ještě nedorazil. Společnost mezitím v neděli oznámila, že přestává "kvůli přílišné poptávce v posledních dnech" udělovat povolení k pokusné léčbě. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let.

Nakažených je nejvíce v Praze, podle dat hygieniků jich bylo k nedělnímu podvečeru 345, za 24 hodin přibylo 46 nových případů.

Testů bylo v neděli provedeno téměř 1800, v sobotu to bylo zhruba o stovku více. Vláda podle předsedy Ústředního krizového štábu Romana Prymuly chystá nový systém testování nakažených, který bude mít pět koordinátorů a zapojí se do něj i armáda. Díky zapojení laboratoří včetně Akademie věd ČR bude kapacita tisíců testů za den.

V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu a cestování a další nebývale restriktivní opatření, která mají zabránit šíření nákazy. Dnes vláda zřejmě ještě zpřísní nebo zakáže cestování za prací takzvaných pendlerů, tedy lidí, kterým stát dosud dovoloval vycestovat za zaměstnáním do 100 kilometrů od českých hranic.

Mezi hasiči v ČR je 23 nakažených, mezi policisty deset

V Česku je nyní novým koronavirem nakaženo 23 příslušníků hasičského sboru a deset policistů. Uvedli to mluvčí hasičů a policie. V preventivní karanténě bylo v neděli večer podle mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studené 267 hasičů a 11 občanských zaměstnanců. Policistů je v karanténě 765, uvedlo policejní prezidium.

Profesionálních hasičů je podle Studené téměř 10.000, občanských zaměstnanců více než tisíc. Policie má zhruba 40.000 příslušníků.

Studená na dotaz ČTK informovala o 22 nakažených, v Praze bylo 19 z nich. Čísla byla k nedělnímu večeru. "V našich řadách máme aktuálně 20 hasičů pozitivních na koronavir. Sto hasičů je tak kvůli karanténě doma," napsal dnes dopoledne na twitteru mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Počet nakažených hasičů roste hlavně v Praze. Hasiči v hlavním městě hlásili minulý týden ve středu pět případů, v pátek už 13. Počet hasičů ve směně, kterou v obvyklém provozu slouží asi 180 lidí, snížili na zhruba 120. Dalších 60 hasičů je připraveno v záloze. Vládní opatření proti šíření koronaviru včetně omezení volného pohybu lidí totiž snížila počty výjezdů. Pražský hasičský sbor má přes 850 příslušníků.

Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka karanténa činnost policejních útvarů nijak zásadně neovlivnila. "Samozřejmě máme připravené krizové scénáře pro případ, kdy by bylo třeba optimalizovat provoz vybraných oddělení. Možností jsou například přesuny policistů v rámci kraje či výpomoci z jiných organizačních článků," dodal Moravčík.

Hasiči nyní vedle běžné činnosti pomáhají s distribucí zdravotnického materiálu. Z policejního skladu v Opočínku u Pardubic rozvážejí ochranné pomůcky do jednotlivých krajů i nemocnic. Jde o roušky, respirátory nebo ochranné obleky dopravené do Česka letecky z Číny.

Správa: Ze skladu v Sedlčanech bylo zatím vydáno 1,3 mil. roušek

Ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech, který od předminulé soboty slouží jako mezisklad ochranného materiálu proti šíření nemoci COVID-19 pro zásobování nemocnic, bylo zatím vydáno 1,3 milionu roušek. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr. O víkendu správa otevřela druhý mezisklad v Olomouci, uvedl.

"Za těch deset dní, co jsme naskočili do zásobování nemocnic, tak našim meziskladem v Sedlčanech prošlo 1,3 milionu roušek, přes 372.000 respirátorů, z čehož bylo 34.100 kusů nejvyšší třídy FFP3. Vydáno bylo také 71.000 rychlotestů, 9000 kusů ochranných brýlí, 28.000 litrů dezinfekce, téměř 4000 ochranných štítů, 240.000 zdravotnických rukavic a 28.000 ochranných obleků," uvedl dnes Švagr.

Česká republika trpí nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize. V pátek začal fungovat letecký most s pomůckami zakoupenými v Číně, v zemi už tak jsou miliony roušek. Švagr dnes ČTK řekl, že zásoby, které se do meziskladu dovážejí, se okamžitě expedují. "Zjednodušeně řečeno - co k nám ráno přijede, to mají večer ve fakultních nemocnicích. Podle mě nebyl v prvních dnech problém v distribuci, ale v tom, že nebylo moc co rozdělovat," uvedl.

Další zásoby pro nemocnice podle něj vyslala správa také dnes ráno. "Do českých je vezou auta SSHR, do moravských armáda. Na cestě je 70.500 respirátorů, 619.000 roušek, 5500 brýlí, 1800 ochranných štítů a 19.000 ochranných obleků," uvedl Švagr. O víkendu správa otevřela druhý mezisklad v Olomouci. "Je to logický krok, kdy už je teď zásob více. Zásobujeme z něj pracovníky v dopravě, potravinářství a další důležité sektory průmyslu," upřesnil Švagr.

Správě se podle něj hlásí také dobrovolníci. "V neděli nám pomáhali s vykládkou zásob dobrovolní hasiči ze Sedlčan. Volají nám i firmy. Třeba jedna dopravní firma, která vozí v dodávkách aparatury hudebním kapelám, chtěla pomoci s rozvozem zásob do nemocnic. Další společnost zase šije horkovzdušné balóny a nabídla se, že bude šít roušky. Za všechny nabídky děkujeme, některé z nich posílám dál," dodal Švagr.

V Česku je 1165 potvrzených případů nákazy koronavirem, šest nakažených se vyléčilo a jeden zemřel. V zemi platí stav nouze, omezuje vycházení jen na cesty do práce, pro základní životní potřeby nebo k lékaři, a to pouze s pokrývkou nosu a úst. Uzavřeny jsou hranice.

Ze zahraničí se letecky vrátilo na 2500 Čechů, autobusy 1850

Ministerstvo zahraničí dopravilo ze zahraničí ve spolupráci s dalšími státy, komerčními dopravci i cestovními kancelářemi letecky zhruba 2500 Čechů zpět do vlasti. Dalších 1850 se vrátilo nouzovými autobusy vypravovanými z evropských letišť, uvedla dnes na dotaz ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Úřad podle ní eviduje další tisíce žádostí o návrat do ČR. Podle hrubého odhadu ministerstva zůstává v Evropě asi 10.000 českých turistů a dalších 10.000 jinde ve světě.

Jednou z cest pro letecký návrat Čechů byly speciální lety, které vypravilo Česko na Kanárské ostrovy a do Pobaltí, čeští občané také využili německý speciál z Dominikánské republiky. Takto se do ČR vrátilo zhruba 300 osob. "Dalších 202 se vrátilo z Maroka, kde jsme vyjednali výjimku, jednalo se ale o komerční spoje. A zhruba 2000 z Egypta, kde se po jednání s cestovními kancelářemi a tamními úřady se podařilo urychlit návrat před zavřením letišť," uvedla Štíchová.

V nadcházejících dnech vyšle Česko do Egypta, na Filipíny a do Vietnamu tři evakuační lety. Přivézt by měly zhruba 600 českých občanů, volná místa ministerstvo zahraničí poskytlo občanům dalších zemí EU.

Autobusy, které vypravuje ministerstvo z evropských letišť, přivezly zhruba 1850 Čechů. V autobusové dopravě se pokračuje, dnes vyzvednou autobusy české občany z Vídně, Berlína, Stockholmu, Kodaně a Paříže. Ve středu by měl vyjet další autobus z Amsterodamu.

Ministerstvo odhaduje, že ve světě zůstává zhruba 20.000 českých turistů, Štíchová ale upozornila, že to je velmi hrubý odhad. "V Drozdu máme aktuálně 14.188 cestovatelů, což je pokles zhruba o šest až sedm tisíc oproti týdnům na začátku virové epidemie," uvedla s poukazem na dobrovolnou databázi cestovatelů Drozd.