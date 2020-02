Počet odběratelů, kteří jsou kvůli větru v ČR bez proudu, klesá

Praha - Počet odběratelů, kteří jsou kvůli silnému větru v Česku bez elektřiny, klesá. Odpoledne jich bylo přes 300.000, k 17:00 se počet snížil na zhruba 206.000. Vyplývá to z vyjádření distribučních společností. Společnosti ČEZ se daří počet domácností bez proudu snižovat. Nejhorší situace je ve Středočeském, Plzeňském a Libereckém kraji. V distribuční síti E.ON se situace zhoršila. Kalamitní stav trvá na jihu Čech, přibyly poruchy na Zlínsku. Po ranním náporu se nejdříve situace uklidnila, když kolem poledne bylo bez proudu asi 65.000 odběratelů, aby se následně opět zhoršila.

V síti ČEZ bylo k 17:00 podle mluvčí skupiny Soni Holingerové 285 poruch na vedení vysokého napětí, kolem poledne to přitom byla necelá stovka. Na distribučním území firmy je podle ní bez elektřiny aktuálně 180.000 odběratelů, po 14:00 se počet vyšplhal až na 290.000. E.ON hlásí na svém distribučním území více než 26.000 domácností bez proudu, tedy zhruba o 3000 víc než kolem 14:00. Na vedení vysokého napětí eviduje přes 80 poruch.

ČEZ už ráno vyhlásil kalamitní stav v Plzeňském, Karlovarském a Středočeském kraji. K nim po poledni přibyl Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj. "ČEZ Distribuce nově vyhlásila k 16:00 kalamitní stav v kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod a v kraji Pardubickém," dodala Holingerová. Pro hlášení poruch mají podle ní lidé využít bezplatnou linku 800 850 860 nebo www.bezstavy.cz.

V distribuční síti E.ON trvá kalamitní stav na jihu Čech, ale počet domácností bez proudu tu klesá. "Momentálně jich je zhruba 15.000," uvedla mluvčí E.ON Martina Slavíková. Nejvíce je podle ní stále zasaženo Českokrumlovsko, kde je bez elekřiny 5800 domácností. Poruchy přibyly na Táborsku, kde je bez proudu 3400 domácností, a Zlínsku, kde se bez elekřiny musí obejít asi 5200 domácností. Práce v terénu E.ON ukončí v 19:00 a pokračovat bude v úterý po rozbřesku, řekla Slavíková.

Tisíce lidí byly po ránu bez proudu také v okrajových částech Prahy, nejhorší situace byla v Kolodějích. Dodávky proudu tam už ale byly plně obnoveny. ČTK to dopoledne řekl mluvčí PRE Petr Holubec. Spadl podle něj jeden z mála sloupů venkovního vedení, který firma má. Odpoledne podle Holubce firma zásadnější poruchy zatím nezaznamenala, většina elektrického vedení je v hlavním městě pod zemí.

Jihočeský kraj

Počet domácností bez elektřiny na jihu Čech klesnul na 17.000. Po ránu jich bylo téměř o 35.000 více. Energetici stále odstraňují poruchy na 66 vedení vysokého napětí. Na jihu Čech přetrvává kalamitní stav, který vyhlásila společnost E.ON. ČTK to řekla její mluvčí Martina Slavíková.

"Nejvíce zasaženo je v tuto chvíli Českokrumlovsko, kde je bez elektřiny momentálně 8200 domácností, a to například v lokalitách Horní Planá, Frymburk nebo Chvalšiny.

Bez elektřiny zůstávají domácnosti na Jindřichohradecku, konkrétně třeba v obcích Kunžak, Český Rudolec nebo Čížkrajov," uvedla.

Přestože počet odběrných míst bez proudu klesá, stále není jisté, zda se všechny poruchy podaří odstranit během dnešního dne.

Kvůli silnému větru v regionu od rána zasahují hasiči. Většinou odstraňují polámané a vyvrácené stromy. Od rána likvidovali více než 700 událostí, informovala na webu jejich mluvčí Vendula Matějů.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji je kvůli silnému větru 17.000 lidí bez elektřiny. Výpadky se týkají 33 obcí v kraji. Kvůli poškozenému vedení zasedal i krizový štáb ČEZ a vyhlásil na území Karlovarského kraje kalamitní stav. ČTK to řekla mluvčí krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Pracovníci ČEZ nyní poruchy vyhledávají a odstraňují. Další jednání krizového štábu by se mělo konat ve 13:00.

Bouře Sabine dorazila do Karlovarského kraje před 6:00 ráno, kdy byly nárazy větru nejsilnější. Příchod orkánu doprovázely i bouřky a intenzivní déšť. Postupně pak vítr začal slábnout.

Kvůli hromadění poruch na vedení vyhlásil ČEZ kalamitní stav také v Plzeňském a Středočeském kraji. Pro nahlašování poruch a další informace lze využít stránky ČEZ.

Královéhradecký kraj

Společnost ČEZ Distribuce vyhlásila k dnešním 13:00 ve všech okresech Královéhradeckého kraje kvůli silnému větru a velkému množství poruch kalamitní stav. Poruchy způsobily pády stromů a větví do vedení. Bez elektřiny se v kraji ocitlo téměř 60.000 domácností. ČTK to řekla mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Energetici v Královéhradeckém kraji evidovali okolo 14:00 47 poruch na vedení vysokého napětí.

"Nejpostiženějšími oblastmi jsou Trutnovsko, Náchodsko, Vrchlabí, podhůří Krkonoš, Jaroměřsko a Hradecko," řekla mluvčí. Situace s poruchami se podle ní v regionu výrazně zhoršila po 12:00. Silný vítr v poryvech také podle energetiků shazoval vodiče ze sloupů.

Po poledni se částí Královéhradeckého kraje přehnala další vlna silného větru. Poryvy kácely stromy a lámaly větve. Hasiči od 12:00 do 15:00 evidovali více než 270 událostí, většinou šlo o odstraňování popadaných větví a stromů na silnice. Na několika železničních tratích byla přerušena doprava.

Před 13:00 popadané větve a stromy zastavily vlaky například na trati 040 mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem, a to v úsecích Martinice - Kunčice nad Labem a Smidary - Ostroměř. Provoz byl dočasně přerušen také na trati 044 mezi Vrchlabím a Kunčicemi nad Labem, na trati 047 Teplice nad Metují - Adršpach a ve 13:30 i na trati 031 Pardubice - Jaroměř v úseku Smiřice - Předměřice nad Labem, uvedly České dráhy na webu. Výluky by měly trvat většinou jednu až tři hodiny.

"Žádné zranění v souvislosti s větrem nemáme hlášené. V současné době nejvíce zasahujeme na Náchodsku, Jičínsku a Trutnovsku. Přijímáme stále další hovory o událostech. Drtivá většina jsou popadané stromy, pomáháme také při zajišťování uvolněných částí střech," řekla ČTK v 15:00 mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Již dopoledne ČEZ vyhlásil kalamitní stav v několika krajích. Například v Plzeňském kraji bylo po poledni bez proudu 55.000 odběrných míst. Ke 13:00 začal platit také v Libereckém kraji a Ústeckém kraji.

Liberecký kraj

Energetici opravovali v noci kvůli větru jen několik poruch, mnohem větší škody napáchala druhá vlna vichřice, která zasáhla Liberecký kraj po poledni. "Poruchy se ale daří opravovat, aktuálně máme hlášeno 37 poruch na vysokém napětí a bez proudu je 27.000 domácností," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Bez elektřiny jsou lidé hlavně na Českolipsku a Semilsku, výpadky dodávek jsou ale také v Podještědí a v oblasti Jizerských hor. Odvolání kalamitního stavu ještě dnes večer není podle Holingerové příliš reálné.

Moravskoslezský kraj

Podle mluvčího ČEZ Vladislava Sobola energetici po 16:00 řešili v kraji deset poruch na vysokém napětí, bez proudu bylo zhruba 7400 odběratelů. "Krajem se přehnal další silný poryv větru, takže počet poruch se nám opět zvýšil. Část poruch pod Beskydami se podařilo odstranit, ale vznikly nové hlavně v okolí Bruntálu a Rýmařova, ale i na Karvinsku," uvedl Sobol.

Olomoucký kraj

Silný vítr dnes odpoledne v Olomouckém kraji opět poškodil rozvody elektrického vedení, bez elektřiny jsou tisíce domácností. Největší výpadky energetici odpoledne evidují na Olomoucku a Šumpersku. ČTK to řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Energetici nyní podle Sobola odstraňují v Olomouckém kraji šest poruch na rozvodech elektrické energie. "Bez elektrického proudu je zhruba 4000 odběratelů v pásu od Olomouce až po Hanušovice," uvedl Sobol. Podle něj jsou v terénu čety techniků a závady se snaží postupně odstraňovat. Silný vítr ale zatím nepolevuje.

Už ráno vítr poškodil na několika místech Jesenicka rozvody elektrického proudu a bez elektřiny tam bylo 7000 odběratelů. Energetici všechny závady postupně odstranili. Odpoledne ale přišla druhá vlna vichřice, která tentokrát zasáhla zejména Olomoucko a Šumpersko.

Pardubický kraj

Společnost ČEZ Distribuce vyhlásila kvůli poruchám způsobeným silným větrem kalamitní stav i v Pardubickém kraji. Platí tak už v osmi krajích a jednom okrese Vysočiny. ČTK o tom informovala mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Energetici v Pardubickém kraji v 16:00 evidovali 25 poruch na vedení vysokého napětí. Bez energie bylo asi 28.000 odběratelů.

Nejvíce byly postiženy okresy Chrudim, zvláště v části směrem na Českomoravskou vrchovinu, a Pardubice. Svitavsko a Orlickoústecko byly zasaženy výpadky proudu méně.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji stoupl počet odběratelů, kteří jsou kvůli silnému větru bez elektřiny. Aktuálně řeší technici ČEZ v kraji 55 poruch na vedení vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí, bez proudu je 55.000 odběrných míst, řekla dnes ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Energetici z ČEZ vyhlásili už ráno kalamitní stav v Plzeňském, Karlovarském a Středočeském kraji. Nejvíce poruch na vedení je na Klatovsku, kde je bez proudu kolem 11.000 odběratelů, poruchy jsou také na Domažlicku, Rokycansku či Plzeňsku.

Hasičům přibývá strmě zásahů. Podle jejich mluvčího Petra Poncara dnes evidují v kraji už kolem 360 událostí, které souvisejí s větrem. Nejčastěji likvidují popadané stromy na Klatovsku, jižním Plzeňsku a Domažlicku. V Klatovech vyjížděli také k utržené střeše panelového domu, v Dobřanech vítr poškodil věžičku na kostele sv. Mikuláše, v Březině na Rokycansku spadly dva stromy částečně na rodinný dům, vzrostlý smrk spadl na dům v Babylonu na Domažlicku. Ráno na Domažlicku poškodila padající větev sanitku záchranářů, která jela k výjezdu. U Třemošné narazil po poledni do spadlého stromu osobní vlak. Dopoledne narazilo do stromu na silnici osobní auto v Oselcích. Podle dostupných informací se události obešly bez zranění.

Správa železnic kvůli popadaných stromům nebo z preventivních důvodů uzavřela několik úseků tratí, například mezi Chlumčany a Přešticemi, trati z Klatovy do Železná Ruda, do Horažďovic a do Domažlic nebo mezi Stráží u Tachova a Borem.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji je kvůli silnému větru bez elektřiny 28.000 odběratelů, energetici se snaží odstranit 43 poruch na vedení vysokého napětí. Kvůli počtu poruch vyhlásila společnost ČEZ dnes dopoledne ve středních Čechách kalamitní stav, vyhlášený byl také v Karlovarském a Plzeňském kraji, řekla ČTK mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

Počet míst bez elektřiny se podle Holingerové snižuje, kolem 9:00 ČEZ evidoval ve středních Čechách 37.000 odběratelů bez elektřiny. Klesá také počet poruch. "Nejvíce poruch stále řešíme ve středních Čechách na Příbramsku a Kladensku," řekla Holingerová.

Situace se v kraji uklidňuje také z pohledu hasičů. Zatímco dnes ráno přibylo každou hodinu více než 100 nových případů, mezi 9:00 a 10:00 hasičům lidé nahlásili 40 nových událostí, o hodinu dříve 60.

Nejvíce zasaženým okresem ve středních Čechách je podle hasičských statistik Příbram, následuje Praha-východ, Benešov, Praha-západ a Kladno. Nejméně výjezdů měli hasiči na Kutnohorsku.

Ústecký kraj

Skupina ČEZ, dodavatel elektřiny, vyhlásila v Ústeckém kraji kalamitní stav kvůli silnému větru. Bez elektřiny je 12.000 domácností. Vítr komplikuje práci i hasičům, od nedělního večera vyjeli už k 220 případům. Většinou likvidovali spadlé či vyvrácené stromy nebo polámané větve. Později hasiči zabezpečovali uvolněné plechy na střechách a zajišťovali sloupy a dráty vysokého napětí, vyplývá z informací uvedených na webu hasičů.

"V Ústeckém kraji pracujeme na opravě 25 poruch vysokého napětí, bez elektřiny je 12 tisíc odběrných míst," uvedla v tiskové zprávě mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Druhá vlna silného větru, která přišla po poledni, zaměstnala i hasiče. "Od 14:00 vyjely hasičské jednotky k dalším 18 spadlým stromům nebo větvím a k 15 dalším událostem, jako utržená střešní krytina, uvolněné plechy, utržená plechová garáž, utržený kabel nebo kryt ventilace," informoval mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan na twitteru.

Ráno likvidovali hasiči 32 vyvrácených a polámaných stromů či větví, po sedmé hodině přibylo dalších deset popadaných stromů a šest událostí, kdy se uvolnily plechy na střechách. Po desáté hodině vyjely jednotky k dalším 41 událostem. Polámané stromy a větvě hasiče zaměstnaly na 35 místech.

Po poledni, kdy vítr opět nabral na síle, jely jednotky na 73 míst, kde spadly stromy či větve na komunikace nebo vedení. Hasiči rovněž vyjeli na dalších 23 míst, odkud byly hlášeny stržené střechy, reklamní poutače a plechy. Odpoledne jeli hasiči k dalším zhruba 30 událostem.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji bylo odpoledne bez dodávek elektrického proudu asi 5200 domácností. "Nejvíce je zasaženo Kroměřížsko, konkrétně oblast u Chropyně, kde je bez proudu 2500 domácností," uvedla po 17:00 mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková. Společnost ČEZ, která dodává elektřinu na Vsetínsku, evidovala dnes ráno a dopoledne stovky odběratelů bez elektrického proudu, omezení se týkalo obyvatel z okolí Poličné, Krásna nad Bečvou, které je částí Valašského Meziříčí, Valašské Bystřice, Karolinky nebo Nového Hrozenkova. Všechny závady se však podle mluvčího firmy Vladislava Sobola přes den podařilo odstranit.