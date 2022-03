Počet odbavených uprchlíků v pražském centru ve středu dál klesal

Praha - Počet odbavených lidí v Asistenčním středisku pomoci Ukrajincům v Kongresovém centru v Praze ve středu dále klesal. Zatímco v pondělí bylo odbavených přes 1300, v úterý už jen 982 a ve středu 870. Vyplývá to z informací na twitteru od pražských hasičů, kteří ve středisku pomáhají. Potřetí od začátku svého fungování tak středisko odbavilo méně než 1000 lidí za den. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v centru, které je společné pro Prahu i Středočeský kraj, pomohli 61.724 lidem.

"Ubytování bylo zajištěno pro 78 osob," uvedli pražští hasiči k údajům za středu. "K odbavení na jiná centra bylo autobusy převezeno 85 osob," doplnili. Ve středních Čechách fungují také centra pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami, která za středu odbavila 342 lidí a 69 uprchlíkům zprostředkovala ubytování.

Krajská centra v celém Česku nabízejí uprchlíkům pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním. Pražské středisko dříve fungovalo nonstop, nově ale provoz kvůli poklesu počtu odbavených lidí omezilo na dobu mezi 07:00 a 21:00.

Podle rozhodnutí vedení města by se centrum mělo do 14. dubna přestěhovat z Kongresového centra do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech, které magistrátu zdarma zapůjčila developerská společnost Central Group. Kapacita nového centra bude proti nynějším prostorám asi tříčtvrtinová, denně tam bude moci být odbaveno až 2700 lidí. Důvodem stěhování jsou nasmlouvané akce v Kongresovém centru včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii.

Od zahájení ruské vojenské invaze, která začala 24. února, Česko udělilo lidem prchajícím z Ukrajiny před válkou podle údajů k úterku doposud přes 245.000 víz. Skutečný počet uprchlíků v Česku je zřejmě vyšší. Už před více než týdnem premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že jich je zhruba 300.000. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Počty uprchlíků odbavených pražským KACPU za poslední dva týdny:

Odbavených Zajištěno ubytování Středa 16. března 2765 283 Čtvrtek 17. března 2220 239 Pátek 18. března 2142 327 Sobota 19. března 1688 246 Neděle 20. března 1400 125 Pondělí 21. března 1937 42 Úterý 22. března 1538 111 Středa 23. března 1575 154 Čtvrtek 24. března 1364 176 Pátek 25. března 1153 138 Sobota 26. března 825 40 Neděle 27. března 1072 108 Pondělí 28. března 1348 63 Úterý 29. března 982 89 Středa 30. března 870 78

Zdroj: twitter pražských hasičů

ver rdo