Počet obětí požárů se v Turecku zvýšil na osm, s ohni bojují v Řecku a Itálii

Ankara/Řím/Atény - Počet obětí lesních požárů, které tento týden zasáhly Turecko, se zvýšil na osm. Tureckým hasičům se podařilo dostat pod kontrolu přes stovku požárů na jihu země, uvedla agentura AP. Oheň ale nadále sužuje rovněž jihozápad řeckého Peloponéského poloostrova, ostrov Rhodos a jižní Itálii. Jih Evropy se již několik dní potýká s vlnou velkých veder.

V Turecku plameny nadále trápí provincie Antalya a Mugla, kde proti nim bojují kromě hasičů rovněž policisté, kteří k hašení používají vodní těla za normálních okolností určená k rozhánění davů. Pod kontrolu se podařilo dostat již 111 požárům, které v zemi v posledních dnech vypukly, uvedl ministr zemědělství Bekir Pakdemirli. Hasiči uhasili například i požár ve městě Bodrum, kvůli němuž muselo být evakuováno několik tisíc turistů na lodích, protože jim živel odřízl únikovou cestu po souši.

Kvůli požárům zemřelo osm lidí. Podle místních médií jsou posledními dvěma oběťmi turecko-německý pár, jejichž těla byla nalezena v provincii Antalya. Více než 300 osob utrpělo zranění, povětšinou se jedná o hasiče.

Turecku v boji s živlem přispěly i jednotky ze sousedních zemí, například z Ruska, Ukrajiny, Íránu či Azerbajdžánu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve veřejném projevu poděkoval svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi za to, že do Turecka poslal letadla a helikoptéry, jež pomáhaly s hašením. Erdogan přitom čelil domácí kritice poté, co se ukázalo, že Turecko nedisponuje hasícími letadly, ačkoliv jsou tam lesní požáry v létě časté.

Vedra sužují i jih Itálie, v Bari ukazovaly teploměry 40 stupňů Celsia a na Sicílii jen o stupeň méně. Ve městě Pescara na jadranském pobřeží vyvolal paniku dnes odpoledne mezi obyvateli a rekreanty rychle se šířící požár. Úřady evidují pět zraněných a škody na domech i plážových zařízeních. "Naším hlavním protivníkem je horký vítr," řekl agentuře ANSA starosta města Carlo Masci. Region Abruzzo, kde Pescara leží, zaznamenal dnes i další vážné požáry. S ohni hasiči bojují i na Sicílii, kde v posledních 72 hodinách byly zaznamenány stovky zásahů.

Požár u řeckého města Patras se podle úřadů dnes zmírnil, ale zůstává stále aktivní. Podle starosty jedné z evakuovaných vesnic oheň způsobil "obrovskou katastrofu". Bojuje s ním asi 300 hasičů s pomocí desítek cisteren, dvou letadel a pěti helikoptér. Velký požár dnes vypukl i na Rhodosu, kvůli čemuž část ostrova přišla o dodávky elektřiny a vody, napsal deník Kathimerini. Evakuováni byli obyvatelé i turisté. Za posledních 24 hodin hasiči evidují v Řecku 60 nových lesních požárů.

Požár u města Patras také způsobil obrovské kolony na dálnici vedoucí do města Korint, kterou požárníci kvůli požáru dočasně uzavřeli. Provoz byl přerušen rovněž na mostě Rio-Antirio, který spojuje Peloponés s pevninským Řeckem

Oblast jižní Evropy sužuje vlna extrémních veder, která bude pokračovat i v příštích dnech. Řecké úřady například vybízí obyvatele, aby cestovali jen v nutných případech, teploty totiž na některých místech dosahují až 44 stupňů Celsia.