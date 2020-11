Počet nových případů covidu v Česku opět klesl

Laborant vkládá 12. listopadu 2020 v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně odebrané biologické vzorky do nového analyzátoru pro vyšetřování onemocnění covid-19. Díky přístroji by se měla navýšit kapacita testování na přítomnost nového typu koronaviru.

Praha - Počet nových případů koronaviru dnes ve srovnání s minulým týdnem opět klesl. Do 18:00 odhalily laboratoře v Česku 4312 nakažených, zhruba o 2300 méně než minulý čtvrtek za stejnou dobu. V nemocnicích je s covidem 7564 pacientů, proti středě je to pokles o 330 lidí. Do statistik ale dnes přibylo dalších 138 úmrtí, celkem už v ČR s koronavirem zemřelo 5708 lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie se v Česku koronavirem nakazilo 443.113 lidí. Téměř 286.000 z nich se již vyléčilo. V zemi tak aktuálně je zhruba 151.500 nakažených, většina s mírným průběhem nemoci. V těžkém stavu je hospitalizováno 1120 lidí.

Tempo růstu nových případů několik dnů zpomaluje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu uvedl, že podle údajů o šíření koronaviru je Česko zřejmě za bodem zlomu, nicméně počet hospitalizovaných podle něj zůstane nějakou dobu ještě vysoký.

Úmrtí ale dál přibývá, od začátku listopadu zemřelo více než 2000 lidí s koronavirem. Za tento týden je úmrtí zatím 594. Na dnešek připadá dosud 63 zemřelých, při dalších aktualizacích ale tyto údaje obvykle rostou. Mrtvých s potvrzeným covidem-19 začalo výrazně přibývat hlavně od října a v poslední době umírají denně téměř dvě stovky lidí. Několikrát byla překročena i hranice 200 mrtvých za den, dosavadní rekord 247 mrtvých je ze 3. listopadu.

Tento týden se ve srovnání s minulým méně testuje. Laboratoře v pondělí provedly 30.300 testů, v úterý 37.100 testů a ve středu zhruba 31.100 testů. Minulý týden počty testů čtyřikrát překročily 40.000. "V současné době je kapacita odběrových míst téměř 46.500. Jejich vytíženost byla včera (ve středu) 59 procent," uvedl na twitteru tým Chytré karantény. V pondělí podíl pozitivních testů klesl pod 20 procent, což bylo nejméně za zhruba měsíc. V úterý pak vzrostl na 24,3 procenta a ve středu na téměř 29 procent.

Z jednotlivých regionů na tom je nyní nejhůře Pelhřimovsko, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 896 nakažených na 100.000 obyvatel. Přes 800 se tento údaj dostal ještě na Jindřichohradecku, Havlíčkobrodsku a Žďársku. Naopak relativně nejlépe na tom je Praha a Praha-západ, kde bylo v uplynulých sedmi dnech 249 případů koronaviru na 100.000 obyvatel.

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, a vystihuje tak rychlost šíření nákazy, kleslo tento týden podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na 0,8. "Jde zcela jistě o efekt přijatých opatření proti šíření epidemie," řekl ČTK šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek. Podle něj by opatření měla i nadále trvat.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes v Senátu řekl, že dosavadní vývoj dává naději na otevření obchodů ještě do Vánoc. Nechtěl ale odhadovat, kdy přesně by se to mělo stát.