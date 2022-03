Počet nově nakažených v úterý znovu klesl, bylo jich skoro 10.500

Praha - V úterý laboratoře v Česku prokázaly 10.484 nových případů koronaviru, to je o zhruba 1100 méně než před týdnem. Počty nakažených v uplynulých týdnech v mezitýdenním srovnání klesaly, ale za pondělí jich bylo o něco víc. Podle odborníků to může signalizovat nástup nové, menší vlny covidu-19. Počet lidí, kteří od začátku epidemie v zemi zemřeli s potvrzenou nákazou, přesáhl 39.000. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Dál klesá počet hospitalizovaných. Za týden se snížil o víc než 700, nyní je v nemocnicích 2269 pacientů s covidem. Z nich bylo 153 ve vážném stavu, minulé úterý mělo těžký průběh covidu 213 pacientů. Před měsícem bylo hospitalizovaných okolo 4000 nakažených, z toho 250 v těžkém stavu. S prokázaným koronavirem zemřelo v Česku k dnešnímu dni 39.032 lidí.

Celorepublikové incidenční číslo kleslo k dnešku pod 500, nižší bylo naposledy 12. ledna. Před týdnem připadalo na 100.000 obyvatel za sedm dní 570 nových případů nákazy. Nejvyšší incidence zůstává v Plzeňském kraji, kde činí 651, nejnižší je 354 v Karlovarském kraji.

Oproti předchozímu týdnu ubylo i reinfekcí, které se do denních přírůstků nových případů nezapočítávají. Laboratoře zjistily v úterý 1975 podezření na opakovanou nákazu, to je o 240 méně víc než minulé úterý.

Česko je podle odborníků před další, menší vlnou epidemie koronaviru. Nárůst podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nesouvisí s příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Z Dánska se podle Státního zdravotního ústavu rozšířila nově zachycená subvarianta omikronu označená BA.2, která je nakažlivější. Podle dat ze sekvenací vzorků tvoří v ČR asi čtvrtinu případů.

Laboratoře v úterý provedly podle dosavadních údajů dohromady přes 36.300 PCR i antigenních testů, oproti stejnému dni předchozího týdne o zhruba 9000 méně. Počet testů klesá zhruba od začátku února, ve stejnou dobu začala epidemie zpomalovat. Nadále vysoká zůstává pozitivita testů, což znamená stále značné šíření koronaviru v populaci. I přes stále relativně vysoké počty nakažených nová dominantní varianta omikron způsobuje zpravidla méně závažný průběh nemoci.

Ještě delší dobu než zájem o testování klesá zájem o očkování, které může lidi ochránit před těžkým průběhem nemoci. Zatímco na začátku roku podle dat ministerstva zdravotnictví si denně přišlo pro vakcínu i 100.000 lidí, v únoru se pohybovaly denní počty očkovaných v nižších desítkách tisíc a v březnu už jen v tisících. Za úterý zdravotníci očkovali přes 3100 zájemců, před týdnem byl počet aplikovaných dávek asi o 800 vyšší. Většina připadá na posilující dávky, které si nechávají aplikovat lidé s dokončeným očkováním. Hotové očkování má v Česku víc než 6,85 milionu lidí, posilující dávku dostaly přes čtyři miliony očkovaných.

Stát kvůli příznivému vývoji postupně ruší většinu omezení. Vláda dnes posoudí návrh ministerstva zdravotnictví, aby od pondělí 14. března zůstaly respirátory povinné jen v hromadné dopravě a zdravotnických či sociálních zařízeních.