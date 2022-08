Policie, armáda i celníci cvičí na hranicích se Slovenskem znovuzavedení kontrol

Praha - Na hranicích Česka se Slovenskem se koná cvičení ke znovuzavedení kontrol. Potrvá dva dny, vedle policistů se ho zúčastní na 150 příslušníků armády a 30 celníků. Novinářům to řekl ředitel cizinecké policie Milan Majer. Policie fiktivní rozhodnutí vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic se Slovenskem přijala kolem 07:00, poté zasedl krizový štáb a aktivovaly se operační plány. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) novinářům řekl, že letos výrazně stoupl počet syrských migrantů z Turecka, kteří přes Česko přecházejí.

"Dnešní cvičení není proto, abychom zadrželi na státních hranicích co největší počet migrantů, ale abychom si ověřili opět a znovu připravenost všech složek, které jsou zahrnuty v operačním plánu, zda jsou plány dobře nastaveny," řekl Majer. Doplnil, že jde o desáté takové cvičení od roku 2016, frekvenci zbrzdila epidemie koronaviru.

Příslušníci bezpečnostních sborů budou sloužit na hranici se Slovenskem ve společných hlídkách ve dvanáctihodinových cyklech. Policie vytipovala podle Majera 23 silničních a železničních přechodů, poříční vynechala. Cvičení má třístupňové řízení - hlavní je na operačním středisku na prezidiu, druhý stupeň je na krajských ředitelstvích policie a třetí na úseku státní hranice se Slovenskem.

Za armádu se cvičení zúčastní na 150 lidí. "Budeme spolupracovat v rámci tří krajů, ověříme si nastavené postupy a principy," doplnil náčelník štábu Velitelství pro operace Václav Vlček. Za celníky bude nasazeno 30 příslušníků, devět vozidel, dvě mobilní kanceláře, vozidlo s rentgenem ke kontrole zavazadel a služební kynologové, řekl generální ředitel celní správy Marek Šimandl.

Podobné cvičení se konalo na hranicích se Slovenskem a Rakouskem loni na konci září. Ochranu hranic policie trénovala na bývalých hraničních přechodech Lanžhot, Mikulov a Starý Hrozenkov. Ozbrojené složky simulovaly opravdové podmínky, které by nastaly v případě nutnosti kontroly zavést. Vyzkoušely si také zadržení většího počtu migrantů, které představovali figuranti.

Cizinecká policie loni odhalila při nelegální migraci 11.170 cizinců, o 4077 více než v roce 2020. Je to nejvyšší počet od roku 2008, od kterého má ČTK údaje k dispozici. Statistiky však významně ovlivnila pandemie covidu-19, zahrnují totiž i cizince, kteří vstoupili do České republiky legálně, ale nesplnili protiepidemická nařízení. V letošním roce výrazně stoupl počet migrantů, kteří do Česka přicházejí přes slovenskou hranici. Většinou jsou to Syřané, kteří přijíždějí z Turecka a míří do Německa či Rakouska. Ministerstvo vnitra navýšilo počty míst v uprchlických zařízeních a chce zpřísnit postihy pro převaděče. Krajním řešením by bylo znovuzavedení přeshraničních kontrol se Slovenskem.

Počet nelegálních migrantů letos výrazně stoupl, Česko je tranzitní zemí

Počet uprchlíků, kteří používají Česko jako tranzitní zemi, stoupl do 21. srpna letošního roku na 3651. Za celý loňský rok jich bylo 1330, v dřívějších letech se pak pohyboval kolem dvou až čtyř stovek. V letních měsících se zvýšila tranzitní migrace i v porovnání s rokem 2015, kdy Evropu zasáhla poslední velká migrační vlna.

"Zatím neměla čísla vliv na nárůst kriminality," uvedl Rakušan. Nezhoršila se podle něj ani bezpečnostní situace v Česku. Ministr chce problém řešit na evropské úrovni, řešením je podle něj zejména dobrá ochrana vnějších hranic EU. Rakušan zopakoval, že Česko bude nadále odmítat kvóty na přerozdělování uprchlíků. S ministerstvem spravedlnosti chce ministr jednat o možnostech zpřísňování trestů pro převaděče.

Policie podle Vondráška nyní provádí na hranicích se Slovenskem namátkové kontroly, reaguje také na telefonáty na linku 158. "Denně zajišťuje kolem stovky migrantů," uvedl. Policisté se podle něj v současnosti také snaží o ofenzivnější přístup, zadrželi už 55 převaděčů. Vondrášek považuje za nutné nastavit dlouhodobý systém. "Nic nenasvědčuje tomu, že by se měla situace zlepšit," prohlásil.

Policisté mohou zadržené syrské uprchlíky vracet zpět na Slovensko, z něhož do Česka přišli, nebo jim dají výjezdní příkaz a musí do 30 dnů opustit zemi. Do Sýrie je vyhostit nemohou. Letos se snažila policie předat zpět na Slovensko formální cestou 583 lidí, Slovensko zatím akceptovalo čtyři žádosti a 561 jich odmítlo. Krátkou cestou přijala země 47 migrantů.

Syřané se podílejí na nelegální tranzitní migraci v Česku 76 procenty, následují Afghánci a Turci.

