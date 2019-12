Počet nejstarších dovážených ojetin se za dekádu zdesetinásobil

Praha - Za posledních deset let vzrostl dovoz nejstarších ojetin nad 15 let věku desetinásobně. Jejich podíl na dovozech do Česka stoupl z 1,7 na současných 19 procent. Na tiskové konferenci to uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Do ČR bylo jen letos do konce listopadu dovezeno 166.000 ojetých aut, z toho polovina byla starší deseti let. Zhruba 40 procent dovážených aut má stočený tachometr a 18 procent je po havárii. Velké procento ojetin má rovněž odstraněný filtr pevných částic a nově se množí případy vyřazeného systému, který redukuje zplodiny ze vstřikování močoviny.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) je Česko na evropské špičce v počtu aut se stočeným tachometrem. Se stáčením má bojovat evropská iniciativa tzv. car-passu, který by zaznamenával stav počtu ujetých kilometrů. Systém funguje v Belgii, Nizozemsku nebo na Slovensku. Česko se k němu nepřihlásilo. V pilotním provozu sdílení informací o ojetých vozidlech je v současnosti sedm zemí, systém odstartuje příští rok.

Zdechovský v Evropském parlamentu inicioval úpravu pro jednotnou povinnou výbavu vozidel v jednotlivých členských zemích. Řidiči by se tak vyhnuli postihům při cestách do zahraničí kvůli chybějící výbavě požadované místními předpisy.

V Česku je Z 5,9 milionu registrovaných osobních aut o průměrném stáří 14,8 roku. Například v Německu je vozový park starý v průměru 8,9 roku.