Počet nakažených koronavirem ve Francii poprvé překonal 300.000 za den

Paříž/Londýn/Řím/Stockholm/Amsterodam - Počet nově nakažených koronavirem ve Francii poprvé překonal 300.000 za den. Ministr zdravotnictví Olivier Véran dnes podle agentury Reuters v parlamentu uvedl, že jich za posledních 24 hodin úřady zaznamenaly kolem 335.000. To je zároveň celoevropský denní rekord od začátku pandemie covidu-19. Dosavadní francouzské maximum bylo úterních 271.686 infekcí za 24 hodin. Rekordní denní přírůstky zaznamenaly i Itálie, Švédsko a Nizozemsko. Británie má 194.747 nových případů koronaviru, Anglie uvolní pravidla cestování.

Kvůli covidu-19 za uplynulý den zemřelo dalších 246 lidí ve francouzských nemocnicích. Počet pacientů s koronavirem na jednotkách intenzivní péče stoupl z 3665 na 3695.

Kvůli rychle se šířící variantě omikron se 67milionová země dokonce rozhodla, že umožní dál pracovat infikovaným zdravotníkům, kteří nemají příznaky covidu-19. Důvodem je obava, že by jich mohl být nedostatek, pokud jich příliš skončí v karanténě.

Ve Francii, která zatím situaci zvládá lépe než v některých předchozích vlnách, se poprvé počet nakažených přehoupl přes 200.000 v posledním týdnu loňského roku. Poté tři dny úřady evidovaly pokles, který ale mohl souviset i s obdobím kolem oslav příchodu nového roku, kdy fungoval menší počet testovacích míst. Od úterý jsou čísla znovu dramatická.

Británie má 194.747 nových případů koronaviru, Anglie uvolní pravidla cestování

Británie zaznamenala 194.747 nových případů nákazy koronavirem, což je o něco méně než v úterý, kdy jich bylo rekordních 218.724. Přes vysoká čísla nově infikovaných dnes premiér Boris Johnson oznámil, že cestující do Anglie se už nebudou muset dopředu testovat. Stačit bude test po příjezdu, informovala agentura Reuters.

Nová pravidla budou platit o pátku 4:00 (5:00 SEČ). Počítají také s tím, že cestující nebudou po příjezdu potřebovat PCR test, na jehož výsledky dosud museli čekat v karanténě. Nově bude stačit antigenní test. PCR test bude potřeba jen v případě, že antigenní test vyjde pozitivně. Johnson v parlamentu změnu pravidel vysvětlil tím, že ta dosavadní odrazovala řadu lidí od cestování do země.

Ústřední vláda v Londýně určuje protiepidemická pravidla pouze pro Anglii. Regionální vlády ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku si stanovují vlastní opatření v boji s šířením koronaviru.

Britské úřady dnes podle agentury DPA také zveřejnily odhad, podle něhož se za poslední týden loňského roku koronavirem nakazilo kolem 3,7 milionu lidí, tedy zhruba každý osmnáctý v této zemi s 67 miliony obyvatel.

Přesto dnes premiér Johnson vyjádřil přesvědčení, že ostrovní země současnou vlnu zvládne, aniž by byl potřeba další lockdown.

Itálie zaznamenala 189.109 nákaz, opět nejvíc od počátku pandemie

V Itálii se druhý den v řadě potvrdilo nejvíce nákaz koronavirem od počátku pandemie covidu-19. Dnes oznámilo ministerstvo zdravotnictví 189.109 nových případů, o den dříve to bylo 170.844 nákaz virem SARS-CoV-2. Za poslední den vzrostl i podíl pozitivních testů, a to na 17,3 procenta. O den dříve to bylo 13,9 procenta. Informovala o tom televize SkyTg24.

Úmrtí spojených s covidem-19 přibylo v Itálii za posledních 24 hodin 231, o den dříve to bylo 259, což byl nejvyšší počet od loňského 30. dubna, kdy to bylo 263 takových úmrtí.

Počty zaznamenaných nákaz koronavirem začaly v Itálii výrazně růst od Vánoc, na silvestra tamní vláda oznámila 144.243 potvrzených nákaz, což bylo tehdy nejvíc od prvního případu v Itálii před téměř dvěma lety.

Podle agentury ANSA by italská vláda mohla dnes večer schválit další protikoronavirové opatření, a to povinné očkování pro všechny starší 50 let. Už minulý týden schválila zpřísnění, jež začne platit od 10. ledna a jímž rozšířila na další aktivity povinnost takzvaného superzeleného pasu. Ten potvrzuje očkovaní či nedávné prodělání covidu-19 a nyní je potřeba například pro vstup do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Ve veřejné dopravě či na pracovišti stačí negativní test na koronavirus. Nově bude superzelený pas nutný pro cesty veřejnou dopravou, ubytování v hotelech, vstupy do bazénů, používání lyžařských vleků i pro posezení na zahrádkách restaurací.

Švédsko a Nizozemsko hlásí rekordní přírůstky infekcí

Švédsko zaznamenalo v úterý 17.320 nových případů koronavirové infekce, což je nový denní rekord. Ten hlásí také Nizozemsko s 24.590 případy za posledních 24 hodin, informovaly místní úřady. V obou zemích prudké nárůsty počtů infikovaných zjevně souvisí mimo jiné s rychlým šířením vysoce nakažlivé koronavirové varianty omikron.

V desetimilionovém Švédsku počet nových případů stoupá od listopadu a v prosinci vláda dokonce zpřísnila podmínky pro veřejná shromáždění a vyzvala k práci z domova všude tam, kde je to možné. Přes zpřísnění zůstávají švédské restrikce ve srovnání s mnoha jinými evropskými zeměmi mírné. "Samozřejmě zvažujeme, zda situace vyžaduje nová opatření širšího záběru, ale zatím jsme k tomu nepřijali žádná opatření," řekla Britta Björkholmová ze švédského úřadu veřejného zdraví. "Během posledních několika týdnů jsme viděli posun a nyní varianta omikron dominuje, pokud jde o nové infekce ve Švédsku," uvedla dále Björkholmová.

Strmý nárůst počtu nakažených odpovídá nejhoršímu scénáři, který úřad zveřejnil před Vánocemi. Björkholmová na tiskové konferenci uvedla, že vrchol statistiky nových případů se očekává někdy kolem poloviny ledna. "Máme rychlý nárůst počtu případů, ale dosud ne tak velký dopad na zdravotnictví," řekla expertka. Počet případů na jednotkách intenzivní péče, kterými jsou většinou neočkovaní pacienti, a počty zemřelých jsou podle Björkholmové výrazně pod předchozími vrcholy.

Ve Švédku jsou jednodenní počty nových případů koronavirové infekce zpětně často revidovány a doplňovány o opožděné údaje. Předchozí rekord 11.507 nových případů pochází z 30. prosince a švédské úřady o něm informovaly teprve v úterý. Mezi nakaženými jsou aktuálně i švédský král Carl XVI. Gustaf a královna Silvia.

Nizozemsko, které má přibližně 17,4 milionu obyvatel, dnes hlásí 24.590 pozitivních testů za posledních 24 hodin, což je podle oficiálních dat dosud nejvyšší počet. Předchozí rekord země zaznamenala 24. listopadu, kdy do statistik přibylo 23.713 nakažených.

V Nizozemsku byla už na konci minulého roku potvrzena dominance varianty omikron a ta převažuje i mezi nově odhalenými případy. V Nizozemsku přitom od 19. prosince nejméně do 14. ledna platí přísná protiepidemická opatření. Zavřené jsou obchody s výjimkou těch, které prodávají zboží základní potřeby, dále restaurace, kadeřnictví, posilovny, muzea, divadla a další veřejná místa. Sejít se nesmějí více než dva lidé.

Přes rychlý nárůst počtu nakažených počet hospitalizovaných klesá. Za posledních 24 hodin na jednotkách intenzivní péče skončilo 13 covidových pacientů, což je nejméně od října. Nyní je na JIP nizozemských nemocnic 449 pacientů s covidem-19, což je o 15 méně než v úterý. Centrum pro koordinaci umisťování pacientů LCPS však upozorňuje, že rychlý nárůst počtu nakažených by se mohl projevit v počtu hospitalizací později v lednu.