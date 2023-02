Počet mrtvých po zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl 5000

Ankara/Damašek - Počet obětí ničivého pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl 5000. Turecký viceprezident Fuat Oktay dnes informoval o 3419 mrtvých, zatímco v Sýrii zemřelo podle posledních informací úřadů a místních záchranářů 1602 lidí. Jak turecký viceprezident dodal, situaci v zemi ztěžuje špatné počasí, kvůli kterému je velmi těžké dostat do některých regionů pomoc. Do nejhůře zasažených oblastí byl povolen vjezd jen záchranným vozidlům či automobilům, které vezou pomoc. Český tým záchranářů se dnes bude přesouvat do města Adiyaman.

Otřesy v Turecku zasáhly deset provincií, zraněných je nejméně 20.534. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v pondělí řekl, že jde o největší zemětřesení od roku 1939. Podle Tureckého úřadu pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD) se v zemi zřítilo nejméně 5775 budov.

Syrská státní agentura SANA informovala, že ve vládou kontrolovaných oblastech v provinciích Halab (Aleppo), Hamá, Latákíja a Tartús zemřelo nejméně 812 lidí. Dalších 1449 jich utrpělo zranění. Záchranná organizace známá jako Bílé přilby informovala nejméně o 790 mrtvých a 2200 zraněných v oblastech na severozápadě Sýrie, které jsou pod kontrolou opozice.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně zasáhlo Turecko a Sýrii v pondělí brzy ráno. Kolem poledne pak úřady zaznamenaly ještě další zemětřesení o síle 7,6 stupně. Celkem bylo dosud zaznamenáno nejméně 285 následných otřesů, uvedla agentura Reuters.

V noci na dnešek zasáhlo centrální Turecko nové zemětřesení, které mělo sílu 5,6 stupně, uvedlo podle agentury Reuters Evropské středomořské seizmologické středisko (EMSC). Jde patrně o další z následných záchvěvů půdy po zemětřesení z pondělního rána. V pondělí kolem poledne následovalo v jihovýchodním Turecku zemětřesení o síle 7,5 stupně.

Turecký úřad AFAD uvedl, že se zpod trosek dosud podařilo vyprostit 7840 živých lidí. Prezident Erdogan dříve upozornil, že nedokáže říci, na jakém počtu se celková bilance obětí zastaví a jak dlouho záchranné akce potrvají. Naděje na záchranu zasypaných se však po zhruba 24 hodinách od zemětřesení snižují i vzhledem k nízkým teplotám, které na jihovýchodě Turecka a severu Sýrie momentálně panují, připomněla agentura AP.

Řada zemí nabídla či již poslala do oblasti pomoc. Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. Zapojit do záchranných prací by se měli dnes ráno. Tým měl být původně nasazený v provincii Hatay, která je od Adany, kde obě skupiny speciálního týmu pro vyhledávání v sutinách v pondělí v noci přistály, vzdálená zhruba 200 kilometrů. Mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp, ale dnes ráno uvedl, že působení týmu bylo změněno.

"Tým se bude přesouvat do města Adiyaman, transportovat jej bude turecká armáda pomocí tří letounů CASA, těžké vybavení bude přesunuto pozemní cestou pomocí nákladních vozů," uvedl Popp. Adiyaman je od letiště v Adaně vzdálený asi 300 kilometrů. Jde o první příležitost, kdy je nasazený v zahraničí takzvaný těžký USAR tým, tedy 68 osob. Celý tým, složený z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje, vede Jiří Němčík z Hasičské záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Čeští hasiči s sebou vezou materiál o objemu asi 100 metrů krychlových a váze 26 tun.